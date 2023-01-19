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Отруби "На Здоровье!" оптом от производителя "Кунцево"

31 января 2023 11:44  [73]

Отруби являются полезным продуктом для человеческого организма. Они содержат витамины, микро и макроэлементы, а также пищевые волокна. Употребление отрубей на регулярной основе способствует улучшению обменных процессов в организме, а также повышают иммунитет.

Польза отрубей "На Здоровье!"

Отруби "На Здоровье!" от компании "Кунцево" полностью готовы к употреблению. Они содержат большое количество клетчатки, которая необходима для правильного процесса пищеварения. Эту продукцию рекомендуется употреблять людям, которые следят за своим здоровьем, в том числе при соблюдении диеты. Употреблять хрустящие отруби можно с молоком, кефиром, соком. Они также подходят для добавления в кашу или выпечку.

отруби оптом

Для изготовления отрубей быстрого приготовления используется качественное сырье, выращенное на собственных фермах компании «Кунцево».

Ассортимент отрубей "На Здоровье!"

В ассортименте компании "Кунцево" имеется несколько разновидностей хрустящих отрубей, каждая из которых отличается оригинальным вкусом:

  • кукурузные — их рекомендуется употреблять в первой половине дня, так как они имеют высокую калорийность. Кукуруза — это продукт, который богат витаминами и микро и макроэлементами;
  • гречневые — этот вид отрубей является диетическим, но благодаря полезным веществам в составе благоприятно влияет на работу кишечника, очищая его от вредных веществ и токсинов;
  • пшеничные — они оказывают положительное воздействие на микрофлору, а также способствуют снижению веса, так как быстро и надолго утоляют чувство голода;
  • овсяные — оказывают омолаживающий эффект для организма и подходят для употребления в любое время дня;
  • ржаные — содержат большое количество витаминов группы B и антиоксидантов, что способствует улучшению работы нервной системы.

Отруби "На Здоровье!" упакованы в пакеты весом 175 г. Такого объема хватит семье на несколько дней. Разнообразие вкусов позволяет чередовать их, и каждый раз употреблять блюдо с новым вкусом. А готовка требует минимум времени и сил.

Компания "Кунцево" приглашает к сотрудничеству оптовых покупателей. Хрустящие отруби "На Здоровье!" — это качественный и полезный продукт, который можно приобрести оптом по выгодной стоимости. Вся продукция компании "Кунцево" проходит контроль качества и безопасности, имеются сертификаты соответствия. Для жителей России возможна доставка в любой регион.

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