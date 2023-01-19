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Общество

ОМК признан лидером устойчивого развития

31 января 2023 12:04  [89] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) вошла в число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития. По результатам оценки публичной корпоративной отчетности за 2021 год компания вошла в группу "А" индекса "Вектор устойчивого развития" и группу "В+" индекса "Ответственность и открытость".

Индексы отражают объем и качество раскрываемой компаниями информации об устойчивом развитии (УР), динамику показателей их социально-экономической и экологической результативности и оценивают подходы к управлению в области УР.

ОМК системно помогает развивать города и регионы, где работают ее предприятия, поддерживает местные сообщества. В Выксе Нижегородской области продолжается строительство индустриально-туристского центра "Шухов парк". Конструкции инженера Владимира Шухова - водонапорная башня и своды листопрокатного цеха, которые находятся на территории выксунского завода ОМК - станут центральными объектами парка и будут доступны всем.

Вместе с благотворительным фондом "ОМК-Участие" ОМК помогает людям с инвалидностью, развивает инклюзию, современную культуру. С 2011 года совместно с фондом компания ежегодно проводит фестиваль современной культуры "Выкса-фестиваль". В городе формируется комфортная городская среда, а у местных жителей появилась возможность реализовать собственные творческие проекты.

Решение острых социальных проблем – одна из целей долгосрочной программы ОМК "Начни свое дело". Через нее компания развивает малый бизнес и социальное предпринимательство в трех моногородах России: Выксе, Чусовом (Пермский край) и Благовещенске (Республика Башкортостан). Более пяти лет ОМК проводит грантовый конкурс социальных проектов "ОМК-Партнерство" для волонтеров, НКО, государственных и муниципальных учреждений в 28 регионах. За эти годы ОМК поддержала более 200 социально-предпринимательских проектов, а в рамках конкурса выдала 870 грантов волонтерам и организациям.

"ОМК внедряет и развивает лучшие мировые ESG-практики. Компания неоднократно получала высокую оценку своих инициатив в области устойчивого развития. Индексы раскрытия информации "Ответственность и открытость" и индекс "Вектор устойчивого развития" отражают результаты работы в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности", - рассказала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.

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Теги:
Выкса ОМК
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