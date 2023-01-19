Платья для девочек: немного о них

Стиль и мода на детскую одежду так же различны и нестабильны, как и мода на одежду для взрослых. Маленькие дети осваивают свои первые стили в раннем возрасте, поэтому наблюдательные и заботливые родители должны усердно трудиться, чтобы привить отличный вкус с детства.

Виды платьев для девочек

Платья для девочек выпускаются в трех вариантах: школьные, повседневные и праздничные. В отличие от платьев для подростков, детские платья не имеют облегающих фасонов, тонких рукавов или глубоких вырезов.

Школьные модели платьев часто изготавливаются на заказ, так как огромное количество школ указывают родителям свою собственную форму. Поскольку школьницы посещают различные секции, кружки или мероприятия так же, как и уроки, в конце последних солнечных летних дней родители покупают девочкам простое однотонное платье, в котором будет удобно ходить не только в учебное заведение.

Обычные повседневные платья, как правило, имеют свободные узоры и орнаменты, так как они не стесняют движений и не мешают бегать и играть. Модели для праздничных мероприятий в большинстве случаев стоят дороже, потому что они с рюшами, пайетками и яркими узорами. Однако каждое отдельное платье должно быть удобным и изумительным.

Ткань для детских платьев

Фотографии модной детской одежды наглядно показывают, что дизайнеры предоставляют широкий выбор моделей для юных стиляг. Некоторые из особенностей модных платьев для девочек включают в себя следующие преимущества:

Самые современные фасоны платьев для девочек отличаются непринужденным силуэтом и комфортом;

В цветовом ассортименте основными достоинствами являются сочетания пастельных оттенков и применение контрастных рисунков;

Отделка платьев часто украшена кружевом, лентами, оборками и воланами;

Национальные мотивы, такие как русские платья в стиле сарафана и применение традиционной народной вышивки, являются современной тематикой;

В летних моделях часто применяются ярко выраженные красочные ткани с такими принтами, как горошек и цветочные узоры. Клетчатые и полосатые ткани часто применяются для пошива стильных зимних моделей.

Поскольку девочки быстро растут, двигаются, играют и загрязняют одежду, ткань для платьев должна быть:

Простой при уходе. Родители отдают преимущество при покупке платья, которое можно стирать самостоятельно либо в стиральной машинке. Также желательно, чтобы одежда быстро сохла и легко гладилась;

Дышащей и изготовлена из натуральных материалов. Подходящие материалы для детской одежды должны быть приятными на ощупь;

Не пачкающейся. Такая необходимость ожидается особенно от повседневной одежды, в то время как на разноцветных ярких тканях загрязнения наименее заметны, поэтому платья с цветами пользуются большой популярностью у покупателей;

Доступной по цене. Это основная характеристика, поскольку цена ткани характеризует стоимость модели. Все родители осознают, что маленькие девочки могут ненароком испортить свои платья, поэтому пользуются популярностью недорогие, но привлекательные вещи;

Растягивающейся. Такая особенность позволяет шить платья без застежек, потому что дает девочкам возможность одеваться без помощи родителей.

Любопытной тканью для детской одежды представляется хлопчатобумажный трикотаж в виде простейшего трикотажного переплетения. Такой материал хорошо тянется, легко окрашивается и отлично держит форму при носке.

Необходимо также иметь в виду, что для разных сезонов года выбираются разные ткани. Например, для летнего периода следует выбирать хлопчатобумажные платья с небольшим добавлением полиуретанового волокна, а для зимнего периода - шерстяные ткани.

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