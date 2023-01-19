Стоит ли посещать детского стоматолога?

Детские зубки нуждаются в уходе не меньше, чем зубы взрослого человека. Родители должны следить за зубами своего чада и посещать стоматолога регулярно.

Детская стоматология в СПб – это отличная возможность обратиться за помощью к специалистам, которые умеют работать с маленькими пациентами и прекрасно понимают, что детские зубки слабее взрослых. Но не так просто заставить ребенка посетить стоматолога. Но это необходимо. Если у малыша есть какие-то проблемы, то нужно их решать в срочном порядке, для того, чтобы сохранить зубки ребенка здоровыми.

Когда стоит посетить стоматолога в первый раз?

Каждый ребенок индивидуален, но зубки у всех появляются в определенный период. Примерно в 6-8-мь месяцев у ребенка уже есть зубки, за которыми нужно следить.

Специалисты считают, что первый визит к стоматологу должен состояться не позднее года. Врач не только посмотрит на первые зубки, но и оценить состояние рта. К тому же, специалист назовет сроки, когда появятся следующие зубки.

В этот период врач никаких процедур не проводит. После посещения специалиста остается приятное впечатление. Но возможно это только в том случае, если стоматолог сможет создать комфортную и уютную обстановку. Важен и подход к ребенку. Осмотр ротовой полости должен проводится в игровой форме.

Если осмотр пройдет на отлично, то в дальнейшем не возникнет никаких проблем и ребенок будет ходить к стоматологу с удовольствием, а не трястись от страха.

Посещать стоматолога стоит регулярно. Каждые полгода стоит ходить к специалисту, чтобы он следил за зубками малыша. Такой временной промежуток позволяет заметить нарушения.

Если возникают какие-то проблемы с зубками, то их нужно срочно лечить. Не стоит думать, что молочные зубки не лечат. Ждать пока выпадет больной зуб не рекомендуется.

Состояние молочных зубов влияет на коренные. И если первые зубки не лечить, то проблемы могут быть серьезными.

Нередко к детскому стоматологу идут по рекомендациям. К примеру, если на зубках появился кариес, зубки шатаются, отекает десна или ребенок не может кушать без боли, то стоит тут же обратится к специалисту, который сможет помочь.

Нередко к врачам приходят совершенно по другим причинам. Детки – непоседы. Они травмируют зубки и оставлять ситуацию без врачебного вмешательства никаким образом нельзя. Оказание помощи может потребоваться в том случае, если ротовая помощь травмирована и возникла острая боль. Специалист постарается сохранить целостность каждого зубика.

Удалять молочные зубы раньше времени нельзя. Наличие зубов позволяет сформировать правильный прикус.

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