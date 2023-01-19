10 лучших школ свечной магии

Свечная магия – это невероятно простой и вместе с тем эффективный инструмент, который способен трансформировать реальность абсолютно любого человека. В интернете можно встретить бесконечное количество учителей и школ свечной магии. Запутаться и попасть на мошенника в этом многообразии очень легко. Однако благодаря рейтингу школ, который мы составили в этом материале, не ошибиться с выбором учителя будет проще.

Онлайн-школа эзотерики "Элара"

Первая школа свечной магии "Элара" предлагает полный курс создания и применения магических инструментов из воска «Магия свечей от А до Я». Всего в курсе 3 ступени.

Новичкам прекрасно подойдет первая ступень, на которой вы овладеете основами магии свечей для решения своих житейских вопросов. Тем, кто хочет зарабатывать, применяя свечную магию, стоит обратить внимание на вторую или третью ступени. Видео-уроки, онлайн-встречи с автором, закрытый чат для общения и вопросов, а также поддержка кураторов – все это поможет качественно усваивать знания. "Элара" – прекрасная онлайн-школа, которая даст возможность любому человеку овладеть магией свечей для решения повседневных вопросов. После обучения вы сможете без труда гармонизировать свои отношения, привлечь любовь, улучшить здоровье, продвинуться по карьерной лестнице, увеличить свое финансовое благосостояние. Это одна из лучших школ для начинающих эзотериков. Практики же смогут усилить свои ритуалы и обряды с помощью свечной магии, повысить свои магические способности.

Школа "Алтарь Инитаксы"

В наш рейтинг школ вошла и образовательная академия – "Алтарь Инитаксы". Она предлагает курс из 10 занятий. Благодаря школе свечной магии "Алтарь Инитаксы", вы узнаете историю свечей, детали их создания, как с помощью восковых инструментов диагностировать и корректировать отношения, здоровье, финансовую сферу, создавать защиту. Курс длится три месяца и ведет его командор-лейтенант Ассоциации "Атлантида" – Елена Шувалова.

Центр развития личности "Арканум"

Наш ТОП школ мы пополнили еще одним образовательным центром – "Арканум", который у многих эзотериков на слуху. Предлагает онлайн-курс от Ольги Семишиной. Благодаря ему вы не только научитесь создавать свечи-программы для улучшения любой сферы своей жизни, но также погрузитесь в терапевтические упражнения с Таро и метафорическими картами, в медиативные и арт-терапевтические техники.

Школа волшебных искусств при магазине "Ведьмино счастье"

Школу магии свечей при магазине "Ведьмино счастье" курирует потомственная ведунья Наталья Моргунова. В курсе новичок сможет узнать, как с помощью магии свечей решать проблемы во всех сферах жизни и добиваться поставленных целей. В программе обучения будет не только о составляющих магической свечи, но также о техниках работы с намерением и способах усиления силы своего воздействия.

Школа парапсихологии Центра управления здоровьем Ванды Дмитриевой

В наш ТОП школ попал и центр Ванды Дмитриевой. Курс "Свечная Магия" ведет парапсихолог Юлия Блинова. В программе обучения масса полезной информации для начинающих эзотериков. Курс даст вам самые азы работы со свечной магией, расскажет о создании алтаря, очищении свечей перед ритуалом, о значении их цветов, травах и маслах, кристаллах, которые в симбиозе с восковыми инструментами способны усилить любой ритуал.

Пространство Светланы Леймах

Школа магии свечей от Светланы Леймах – это объемный курс, который погрузит в волшебный и уникальный мир. Программа курса обширна и поможет новичку узнать больше о создании свечей, их программировании и наполнении, как использовать травы в свечной практике, проводить отливку негатива и диагностику ауры человека, как составлять собственные заговоры и молитвы, а также создавать восковой вольт, гомункул, катаны и шары, а также, как их программировать. Продолжительность курса 7 дней.

Школа "Тайна"

Прекрасное образовательное пространство, которое способно изменить ваше мышление и реальность – школа «Тайна». Курс, который она предлагает по свечной магии рассчитан на 5 недель, состоит из 2 модулей, 58 уроков и 27 рецептов рабочих свечей с ритуалами. Кроме того, на курсе практик сможет научиться диагностике энергетики маятником, а также узнает более подробно про свечную магию очищения, здоровья, любви и отношений, удачи и денег, а также защиты.

Московский эзотерический клуб "Подвальчик"

Еще одно образовательное пространство, которое готово подарить сакральные знания на тему магии свечей – московский эзотерический клуб "Подвальчик". Предлагает только очное обучение, дистанционного варианта нет. Клуб имеет качественных поставщиков свечей и обеспечивает учеников лучшими материалами для работы. А главное, помогает получить систематические знания в области создания свечей, методах усиления свечных обрядов, а также течениях и техниках для более эффективной работы ритуалов.

Школа "Charmer"

Еще одна школа магии свечей в нашем списке – "Charmer". Здесь вы научитесь создавать самые разлиные виды свечей, программировать свои работы, заговаривать наузы на фитиле, узнаете о различных видах оговоров, сумеете создать уникальный букет из трав под каждую программную свечу, поймете, как продвигать себя в интернете.

Холистическая школа "Луна"

Если вы хотите погрузиться в высшую свечную магию обратите внимание на холистическую школу "Луна" и ее основателя Ксению Срубас. Один из курсов, который она ведет, посвящен погружению в магию огня. Ксения расскажет про то, как подбирать материалы и ингредиенты в процессе работы, поделится списком своих рецептов создания свечей, расскажет, как их активировать и с помощью них работать с окружающим пространством. "Луна" – одна из лучших школ на современном рынке эзотерики.

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