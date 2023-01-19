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Общество

Фонд "ОМК-Участие" объявил о старте нового этапа проекта по трудоустройству людей с инвалидностью "Работа есть"

31 января 2023 14:28  [36] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

В городе Выкса Нижегородской области подвели итоги трехлетней работы проекта по трудоустройству людей с инвалидностью "Работа есть" и объявили о старте его нового этапа. Проект с 2020 года реализует благотворительный фонд "ОМК-Участие" совместно с общественными организациями "Созвездие" и "Перспектива" (Москва). Проект продолжит работу в том числе на средства Президентского гранта.

В мероприятии приняли участие ключевые партнеры проекта: руководители социальной сферы администрации городского округа Выкса, работодатели, эксперты в вопросах трудоустройства, представители Центра поддержки семьи "Обнаженные сердца" (Нижний Новгород).

За три года команде проекта удалось трудоустроить на постоянные или временные вакансии 47 человек с инвалидностью, разработав и закрепив модель трудоустройства на открытом рынке. Для соискателей провели 86 пробных рабочих дней, стажировок и профориентационных экскурсий, партнерами проекта стали 28 работодателей. 

"Мы подошли к началу второго крупного этапа жизни проекта с хорошим багажом. Спасибо всем, кто стал частью команды и нашим партнером. Все три года существования проекта мы сталкивались с совершенно неожиданными обстоятельствами, которые практически невозможно предсказать. Но каждый раз мы оперативно адаптировались под новые условия и в любой ситуации находили положительные стороны. Надеюсь, что и в дальнейшем у нас получится не сбавлять темп, быть еще более полезными и для соискателей, и для работодателей", – отметила генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.

В 2022 году в Выксе открылся центр содействия трудоустройству "Работа есть". Это квартира тренировочного проживания и мастерские, которые позволят не только социализировать людей с инвалидностью, но и создать рабочие места уже в рамках защищенного рынка труда. В ближайших планах – открытие столярной и керамической мастерских. 

"Нам удалось освоить инструменты по трудоустройству людей с инвалидностью с сохранным интеллектом. В ближайший год основной акцент в этом проекте мы будем делать на трудоустройство людей с особенностями интеллектуального развития и ментального здоровья. Пока в России очень мало примеров, как в моногороде занимаются таким вопросом, мы будем одними из первых. Это очень ответственно. Будем трудиться и надеемся, что найдем поддержку широкой общественности и работодателей", – подчеркнула руководитель центра "Работа есть" Ирина Осипова.

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Теги:
Выкса ОМК
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