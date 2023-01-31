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Спорт

Спортсмены из Нижегородской области завоевали 30 медалей на Единых Играх Специальной Олимпиады

31 января 2023 14:56  [85] Спорт
Фото: Минспорта Нижегородской области

Фото: Минспорта Нижегородской области

Нижегородские спортсмены смогли завоевать 30 медалей в ходе Единых Игр Специальной Олимпиады в России, которые проходили в Казани с 21 по 27 января 2023 года. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Соревновательная программа состояла из 8 зимних (горные лыжи, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, лыжные гонки, флорбол, бег на снегоступах, танцевальный спорт) и 10 летних (бадминтон, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, дзюдо, настольный теннис, футзал, плавание, теннис) видов спорта.

На счету нижегородских спортсменов – 1 золотая и 3 серебряные медали в беге на снегоступах; 3 золотые, 8 серебряных и 1 бронзовая медали в плавании; 10 золотых и 1 серебряная медали на шорт-треке; 3 "серебра" в настольном теннисе. Также в копилке достижений команды – 4-е место по мини-футболу.

Миссия Специальной Олимпиады заключается в обеспечении круглогодичной спортивной подготовки и спортивных соревнований по различным видам спорта олимпийского типа для детей и взрослых с особенностями интеллектуального развития, предоставляя им постоянные возможности развивать физическую форму, демонстрировать мужество, испытывать радость и участвовать в обмене подарками, навыками и дружбой со своими семьями, другими спортсменами и сообществом.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч нижегородцев получили знаки отличия комплекса ГТО в 2022 году.

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Теги:
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