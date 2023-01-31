Более 20 россйских кинофильмов покажут на фестивале "Черноречье Фест" в Дзержинске Культура и отдых

В Дзержинске в рамках кинофестиваля "Черноречье Фест" покажут 22 различных российских кинофильма, выпущенных в период с 2021 по 2023 год. Мероприятие состоится при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Дзержинска.

Полнометражное жюри возглавит режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков. В состав коллегии также войдут актриса, художница, народная артистка России Валентина Теличкина и режиссер, актер Егор Сальников.

"Концепция фестиваля - представить современное российское кино, и поэтому при формировании программы мы руководствовались критериями - собрать разноплановое во всех смыслах кино - по жанрам, драматической составляющей, киноязыку и прочему. В программах есть фокус на региональное кино, ничуть не уступающее фильмам крупных студий, дебюты и фильмы уже известных режиссеров. Кроме того, нам важно, что в программах участвуют уже заявившие о себе фильмы, лауреаты российских и международных фестивалей. Отдельным событием фестиваля станет премьера фильма Евгения Татарова "Дыхание мертвого леса", а жители Дзержинска станут первыми его зрителями. Негласным тематическим рефреном конкурсных программ стали фильмы, где важен прежде всего человек", - рассказала программный директор первого открытого фестиваля российского кино "Черноречье Фест" Александра Жукова.

Длительность полнометражных фильмов, которые будут представлены в рамках кинофестиваля "Черноречье Фест", составляет от одного до двух часов; возрастной ценз – от 12 лет.

Перечень фильмов для показа:

1. "Белый ангел тундры", реж. Александр Лукин, 12+, 2022 г.,

2. "Дополнительный урок", реж. Анна Курбатова, 16+, 2022 г.,

3. "Дыхание мертвого леса", реж. Евгений Татаров, 16+, 2023 г.,

4. "Мятный пряник", реж. Андрей Карасов, 12+, 2022 г.,

5. "Накануне", реж. Алиса Ерохина, 18+, 2022 г.

6. "Один настоящий день", реж. Георгий Шенгелия, 16+, 2022 г.,

7. "Плакать нельзя", реж. Наталья Назарова, 12+, 2022 г.,

8. "Синдром отложенного счастья", реж. Татьяна Колганова, 18+, 2022 г.

В фильме "Синдром отложенного счастья" о сорокалетней провинциалке Наталье, которая уже седьмой год живет в Питере и работает сиделкой, роли сыграли Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Татьяна Буланова, Эра Зиганшина, Татьяна Рябоконь, Алексей Шевченков и другие. А в фильме "Мятный пряник" о жизни двух мальчиков из деревни на Русском Севере можно будет увидеть, например, Инну Чурикову, Елену Яковлеву и Алису Гребенщикову. По задумке организаторов, каждый режиссер сам представит свой фильм и расскажет о его идее.