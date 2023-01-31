Вам решать!
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 января 2023 15:56  [34] Более 20 россйских кинофильмов покажут на фестивале "Черноречье Фест" в Дзержинске
31 января 2023 10:26  [135] Якутские сны, китайское фэнтези и ностальгическое путешествие: Wink представляет новинки февраля
30 января 2023 13:41  [250] Влюблённые пары 14 февраля смогут посетить зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде по одному билету
29 января 2023 12:06  [556] Мероприятия, посвященные юбилею победы в Сталинградской битве, пройдут в нижегородских учреждениях культуры
28 января 2023 16:14  [590] Цикл фортепианных концертов Pianissimo пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 февраля по 3 марта
27 января 2023 14:40  [438] Нижегородская область может организовать выставку в Шереметевском замке в Марий Эл
27 января 2023 12:25  [484] Актер и режиссер Нижегородского театра кукол принимает участие в творческой лаборатории театра кукол им. С. М. Образцова
26 января 2023 13:51  [512] Выставка "Прогулки по Арзамасу" открылась в нижегородском Заксобрании 26 января
25 января 2023 17:04  [433] Выставка "АРТ МИР" вновь пройдет на Нижегородской ярмарке в феврале
25 января 2023 13:05  [378] Выставка работ художницы Марины Поляковой открылась в НГХМ
Культура и отдых

Более 20 россйских кинофильмов покажут на фестивале "Черноречье Фест" в Дзержинске

31 января 2023 15:56  [34] Культура и отдых

В Дзержинске в рамках кинофестиваля "Черноречье Фест" покажут 22 различных российских кинофильма, выпущенных в период с 2021 по 2023 год. Мероприятие состоится при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Дзержинска.

Полнометражное жюри возглавит режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков. В состав коллегии также войдут актриса, художница, народная артистка России Валентина Теличкина и режиссер, актер Егор Сальников.

"Концепция фестиваля - представить современное российское кино, и поэтому при формировании программы мы руководствовались критериями - собрать разноплановое во всех смыслах кино - по жанрам, драматической составляющей, киноязыку и прочему. В программах есть фокус на региональное кино, ничуть не уступающее фильмам крупных студий, дебюты и фильмы уже известных режиссеров. Кроме того, нам важно, что в программах участвуют уже заявившие о себе фильмы, лауреаты российских и международных фестивалей. Отдельным событием фестиваля станет премьера фильма Евгения Татарова "Дыхание мертвого леса", а жители Дзержинска станут первыми его зрителями. Негласным тематическим рефреном конкурсных программ стали фильмы, где важен прежде всего человек", - рассказала программный директор первого открытого фестиваля российского кино "Черноречье Фест" Александра Жукова.

Длительность полнометражных фильмов, которые будут представлены в рамках кинофестиваля "Черноречье Фест", составляет от одного до двух часов; возрастной ценз – от 12 лет.

Перечень фильмов для показа:

1. "Белый ангел тундры", реж. Александр Лукин, 12+, 2022 г.,

2. "Дополнительный урок", реж. Анна Курбатова, 16+, 2022 г.,

3. "Дыхание мертвого леса", реж. Евгений Татаров, 16+, 2023 г.,

4. "Мятный пряник", реж. Андрей Карасов, 12+, 2022 г.,

5. "Накануне", реж. Алиса Ерохина, 18+, 2022 г.

6. "Один настоящий день", реж. Георгий Шенгелия, 16+, 2022 г.,

7. "Плакать нельзя", реж. Наталья Назарова, 12+, 2022 г.,

8. "Синдром отложенного счастья", реж. Татьяна Колганова, 18+, 2022 г.

В фильме "Синдром отложенного счастья" о сорокалетней провинциалке Наталье, которая уже седьмой год живет в Питере и работает сиделкой, роли сыграли Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Татьяна Буланова, Эра Зиганшина, Татьяна Рябоконь, Алексей Шевченков и другие. А в фильме "Мятный пряник" о жизни двух мальчиков из деревни на Русском Севере можно будет увидеть, например, Инну Чурикову, Елену Яковлеву и Алису Гребенщикову. По задумке организаторов, каждый режиссер сам представит свой фильм и расскажет о его идее.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph