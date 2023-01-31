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Общество

"Мультилабы" от Эн+: в Нижнем Новгороде продолжается прием заявок на конкурс по созданию современных центров робототехники

31 января 2023 16:59  [72] Общество
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Российский холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) продолжает прием заявок на создание "Мультилабов" – современных центров формирования и развития компетенций в области робототехники, электроники, инженерного дизайна и мультимедиа. В этом году принять участие в проекте могут также учреждения общего и дополнительного образования Нижнего Новгорода.

Победители конкурса получат современные мультимедийные классы (мультилабы), которые будут созданы на базе образовательных организаций. Прием заявок продлится до 15 февраля. Кроме Нижнего Новгорода, городами-участниками в этом году были объявлены Ангарск и Братск. Эн+ инвестирует в проект более 50 млн рублей.

На конкурс образовательным учреждениям необходимо предоставить проект годовой программы мероприятий по всем заявленным направлениям, компетенции команды преподавателей, характеристики помещения, где планируется разместить "Мультилаб Эн+", и планы его дальнейшего развития. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.

Конкурс "Мультилаб Эн+" проходит во второй раз. Впервые он состоялся в 2022 году. Тогда заявки на участие подали 33 учреждения. Победителями стали средняя общеобразовательная школа № 64 Иркутска, Красноярский краевой Дворец пионеров и гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина в Дивногорске. Сегодня ученики этих заведений могут пользоваться цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, станками ЧПУ, осваивать робототехнику, 3D-моделирование, интернет вещей и многие другие востребованные направления. На оборудование мультилабов в указанных организациях компания Эн+ направила 43,7 млн рублей.

"Этот проект дает прекрасную возможность образовательным учреждениям получить современное цифровое оснащение, благодаря которому молодые люди смогут освоить востребованные в современном мире навыки графического дизайна, программирования, создания 3D-моделей, а также раскрыть в себе потенциал к инженерным профессиям. Техническая база классов позволит проводить научно-практические конференции и фестивали, соревнования по профессиональным направлениям, а также тематические творческие курсы", – рассказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Компания Эн+ уделяет большое внимание образовательным программам для школьников и студентов. Приоритет этому направлению задал ее основатель Олег Дерипаска.

Справка
ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании Эн+ в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".

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