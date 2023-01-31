Количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород увеличат к 23 февраля Общество

Скоростные поезда "Ласточка" сообщением Москва – Нижний Новгород №721, которые обычно курсируют одиночными составами будут увеличены вдвое к праздничным выходным февраля с 22 по 27 февраля.

Как сообщает пресс-служба ГЖД, сдвоенные поезда будут ходить также и в обратном направлении. В случае, если спрос будет повышенный на поездки в эти дни, количество дополнительных вагонов еще увеличат.

Стоит отметить, что на февральские праздничнее дни в сообщении со станциями Горьковской железной дороги назначено 16 дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 21 по 27 февраля.



Так, дополнительные поезда назначены между Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом.

Три дополнительных поезда свяжут Москву и Киров через Нижний Новгород, два – с Чебоксарами, а также по одному – с Ижевском и Йошкар-Олой.