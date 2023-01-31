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Культура и отдых

Завершились съемки первого фильма о киберспорте в России "Мишки на сервере"

01 февраля 2023 14:23  [72] Культура и отдых

Завершились съемки первого документального фильма об истории киберспорта в России "Мишки на сервере".

Как сообщили в Федерации киберспорта России, одна из серий фильма снималась в Нижнем Новгороде.

"Мишки на сервере" — большое путешествие по времени и стране. От 1996 года — первого компьютерного клуба в подсобке магазина офисной техники, — до Чемпионата России по киберспорту-2022. От Владивостока, где тренировочный лагерь стоит на берегу Японского моря, до поселков Сургутского района: здесь киберспортивные классы открывают в спортцентрах и музеях. Остановки — в Иркутске, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Белгороде. 

"Так масштабно, дотошно и при этом тепло про наш киберспорт еще не снимали. Для нас "Мишки на сервере" — личная история. Мы тоже прогуливали школу в клубах, бились за ММR, давно и искренне любим игры… И нашли для фильма таких же влюбленных и горящих киберспортом героев", - рассказал режиссер проекта Кирилл Алёхин.

Названия серий: 1 — "У нас в клубе", 2 — "Это по любви", 3 — "Парни на спорте", 4 — "Ставьте классы", 5 — "Снова и снова". 

Трейлер фильма можно посмотреть по ссылке. Первая серия фильма также доступна по ссылке.

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Теги:
киберспорт Кинематограф
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