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Общество

Кабинет врача общей практики открылся в ЖК "Анкудиновский парк"

02 февраля 2023 11:49  [82] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кабинет врача общей практики после ремонта открылся в микрорайоне Анкудиновка Кстовского района.

По информации нижегородского Минздрава, медучреждение расположено по адресу ул. Русская, д.4. Ремонт выполнялся застройщиком жилого комплекса.

Прием пациентов уже осуществляет врач-терапевт. Ожидается, что скоро здесь также начнет работу врач общей практики. В общей сложности медработники станут оказывать медицинскую неотложную помощь почти 5 тысячам жителей данного микрорайона, а также брать вызовы на дом.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что вопрос организации первичной медицинской помощи в микрорайоне Анкудиновка прозвучал в ходе прямой линии с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 23 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что офис врача общей практики отремонтировали на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Здравоохранение Кстовский район
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