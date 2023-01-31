Глеб Никитин поддержал введение моратория на закон о госзакупках до конца СВО Политика

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал введение моратория на закон о госзакупках до конца СВО. Об этом сообщает Российская газета.

Согласно информации, предложение о моратории было озвучено на заседании Совета Федерации 1 февраля.

По мнению вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, с учетом новых вызовов закон о госзакупках надо "очень серьезно разгружать и пересматривать".

Также он напомнил, что правительством ужесточены сроки разработки проектно-сметной документации до 1 марта и контрактации по федеральным контрактам до 1 июня, по региональным – до 1 июля.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сейчас исполнение закона препятствует выполнению ряда работ. Особенно это заметно в северных регионах с коротким строительным периодом.

Зачастую проигравшая в торгах компания обращается в ФАС, после чего начинаются суды. Даже если этого удается избежать, то для освоения средств остается только полгода. Мораторий на 44-ФЗ позволит регионам в ускоренном режиме принимать решения по строительству социальных и иных объектов.

Глеб Никитин отметил, что предложение Валентины Матвиенко основано на опыте применения законодательства.

"Сейчас обстановка сложная в сфере поставок, и нужны гибкие формы в реализации, в том числе и государственных нужд", - сказал глава региона.