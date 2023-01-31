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Общество

Нижегородский педагог Анастасия Клевкова стала амбассадором Форума классных руководителей

02 февраля 2023 15:43  [97] Общество

Педагог школы №60 Нижнего Новгорода, классный руководитель Анастасия Клевкова в Год педагога и наставника стала амбассадором Форума классных руководителей - сообщества педагогов России Вконтакте.

В 2023 году амбассадорами стали 23 человека: это самые талантливые и яркие классные руководители, кураторы групп СПО. Среди их задач - популяризация форума и сообщества в педагогической среде.

Амбассадоры избираются сроком на 1 год. Каждый амбассадор проведет около 10 очных или онлайн мероприятий, будет сотрудничать с региональными СМИ и знакомить коллег своего региона с деятельностью Форума классных руководителей, привлекать к участию в проектах.

Форум классных руководителей проводится ежегодно в Москве. В 2022 Всероссийский форум классных руководителей собрал 1300 классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов страны и города Байконур.

Сообщество ФКР ВКонтакте насчитывает более 111 тыс. участников, где ежедневно происходит обмен полезной профессиональной информацией, прямые эфиры с экспертами и участниками сообщества.

В прямом эфире Центра управления регионом Нижегородской области Анастасия Клевкова рассказала о процессах, которые проходят в современной школе, формате "Разговоров о важном" и понятии "современная школа". 

О Всероссийском форуме классных руководителей

Спикерами на форуме были как эксперты в профессиональной среде, так и известные политики и артисты. Для меня очень продуктивным было личное общение с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Мы смогли задать ему вопросы, по каким-то он сразу же дал ответ, и я вижу, что его решения уже ушли в работу. Пообщались напрямую с разработчиками "Разговоров о важном". Нам дали очень четкие, понятные, грамотные ответы  и развеяли все сомнения по поводу проведения этих мероприятий.

"Стало намного интересней работать и мне, и ребятам"

Помимо того, что сам форум зарядил очень большой позитивной энергией, он еще и качественно улучшил мою работу как наставника школьников. Я со своим классом стала входить во многие всероссийские проекты. Например, «Книга России», когда ребята рассказывают о своем городе – собирают большую книгу и передают в другой город. Дружба классами — мы нашим классом подружились с классом из Брянской области. Послали друг другу посылки, пишем письма. 

Когда ты видишь успех других — тоже хочется расти

С педагогами мы продолжаем общаться в самом сообществе форума, в других чатах по проектам – это очень удобно, собрались единомышленники, очень активные, заинтересованные люди. Непосредственно я подружилась близко и тесно с десятком коллег. И это придает не только уверенности в своей работе. Это еще и очень хорошо мотивирует. Потому что, когда ты видишь успех других, хочется тоже расти и соответствовать гордому званию учителя.

"Разговоры о важном"  – это о чем?

С моим восьмым классом мы делаем больше упор на современные тренды и технологии. Больше о цифровизации говорим. Обсуждаем то, что ребятам не удается обсудить ни дома, ни на улице, ни на уроках: какие-то интересные факты. Вот в этот понедельник мы разговаривали о российском Движении детей и молодежи. Лично из моего класса очень много ребят зарегистрировалось на федеральном сайте. Ему очень понравилась эта идея, они загорелись. 

"Отношение к профессии поменялось"

Отношение общества к профессии учителя меняется в последние 3-5 лет в связи с тем, что наше правительство активно стало поддерживать образ учителя. Это видно и по отношению учеников, и по отношению родителей, и по отношению к вышестоящего руководства, к школе.

"В современной школе ученики тоже могут обучать учителей"

Я – за современную школу. В такой школе дети учатся с интересом – они понимают, зачем пришли учиться, понимают, как получить новые знания. Педагоги в современной школе принимают все нововведения: на уроках используются современные технологии, новые веяния и так далее. И тут, кстати, ученики тоже могут обучать учителей. Согласитесь, зачастую ребята иногда быстрее осваивают что-то новое и с огромным удовольствием рассказывают учителям, как какие-то новые технологии использовать во время урока. И мы в нашей школе с огромным удовольствием идем на это, поэтому и образовательная деятельность проходит очень интересно и продуктивно.

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