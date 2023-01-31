Выдачу биометрических загранпаспортов приостановили в России Общество

Фото: vk.com/gosuslugi

Портал "Госуслуги" начал предупреждать пользователей о временной приостановке принятия заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. При этом проблем с оформлением паспортов старого образца нет.

Согласно информации, приостановка действует со 2 февраля. Пользователям, которые уже подали заявления на биометрический загранпаспорт, рекомендовано дождаться ответа ведомства и действовать согласно инструкции.

Как сообщает телеканал "360", приостановка приёма заявлений на биометрические загранпаспорта инициирована Гознаком. Это связано с возросшим спросом на новые документы, и как следствие - на микросхемы, которые встраивают в бланки документа.

Чтобы увеличить объём производства чипов, специалисты компании "Микрон", производящей данные микросхемы, приступили к перенастройке оборудования и оптимизации технологических процессов.

"Мы рассчитываем, что после её завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов восстановится в течение месяца", — заявили в пресс-службе Гознака.

СПРАВКА:

Заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации его владельца (паспорт нового поколения), введён в действие Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2005 г. № 1222.

С целью усиления степени его защиты в данный документ был введён дополнительный биометрический параметр - изображение папиллярных узоров двух пальцев рук заявителя. На электронный носитель паспорта нового поколения записываются персональные и биометрические данные его владельца. На всей территории РФ к выдаче таких паспортов гражданам старше 12 лет приступили с 1 января 2015 г.

Биометрический загранпаспорт выдаётся сроком на 10 лет.