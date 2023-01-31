Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отправился в Волгоград по приглашению спикера местной Думы Владлена Колесникова. 1 и 2 февраля он присоединился к памятным мероприятиям в честь 80-летия со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Как рассказали в пресс-службе нижегородской Гордумы, среди почётных гостей на мемориальных торжествах также присутствовали представители органов власти из Элисты, Новосибирска, Норильска и Самары, а также представители Белоруссии, Южной Осетии, Армении, Болгарии, Казахстана, Мьянмы, Сербии, Словакии, Узбекистана, Франции, Чехии.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Павших Борцов в центре Волгограда все гости отправились почтить память погибших бойцов и офицеров, защищавших Сталинград, на Мамаев курган.

Члены официальных делегаций также возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы и к могиле маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова, поднялись к подножию скульптуры "Родина-мать зовёт" и посетили музей-панораму "Сталинградская битва".

2 февраля Олег Лавричев также принял участие в параде воинских частей Волгоградского территориального гарнизона, в котором приняли участие около 1,5 тысяч человек – военнослужащие, полицейские, юнармейцы и воспитанники кадетских корпусов региона, а в составе механизированной колонны техники проехали танки Т-34 и Т-90, автомобили "Газ-67", "Газ-69", "ЗИС-5", мотоциклы М-72, БМП, БТР, пушки, гаубицы и другая техника. В завершение парада над площадью пролетели самолёты АН-2, которые сбросили поздравительные листовки.

Олег Лавричев поделился, что для него стало большой честью посетить в эти памятные дни сакральное для любого русского человека место, где вершилась история нашей страны.

"Мы всегда будем помнить подвиг защитников Сталинграда – спасителей Отечества, выстоявших против самого грозного мирового врага! Не передать словами чувства, которые испытываешь, ступая по этой земле. Практически до основания разрушенный город сегодня живет и процветает, являясь для современников самым ярким примером гражданской солидарности и веры в то, что возрождение мира и строительство будущего – в руках каждого из нас", – сказал спикер городской Думы Нижнего Новгорода.

Он также поблагодарил власти Волгограда за приглашение участвовать в торжественных мероприятиях. Он назвал их удивительным событием, которое имеет цивилизационное значение, "потому что именно здесь началось победоносное шествие наших войск на Берлин и окончание Второй мировой войны".

На встрече с депутатами Волгоградской Гордумы Олег Лавричев также отметил вклад горьковчан в приближение Победы в Сталинградской битве.

Он подчеркнул, что город Горький был одним из основополагающих промышленных центров, который производил для фронта вооружение: автомобили ГАЗ, бронетанковую и авиационную технику, артиллерийские установки. В частности, около 40% всех видов снаряжения для передовой поставлялось именно горьковскими предприятиями.

Председатель нижегородской Гордумы также указал на важность объединения усилий и в настоящее время, чтобы дать отпор уже фактически возрождённому нацизму, остановить геноцид мирного населения на Донбассе.

"Мы снова должны быть вместе, как говорят у нас: "Купно за едино". Сегодня в этом сакральном месте мы в полной мере ощутили силу народного единства", – сказал Олег Лавричев.

В заключение встречи Олег Лавричев выразил надежду, что взаимодействие и сотрудничество с Волгоградской городской Думой будет продолжено.