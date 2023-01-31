Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2023 18:36  [30] Веранды в четырёх сормовских детсадах отремонтируют за счёт депутатского фонда
02 февраля 2023 18:11  [49] Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
02 февраля 2023 17:55  [63] Коммунальную инфраструктуру Нижегородской области модернизируют за 4,8 млрд рублей
02 февраля 2023 17:28  [87] Детский технопарк "Кванториум Саров" выиграл грантовый конкурс Росмолодежи
02 февраля 2023 17:13  [104] Нижегородцам рассказали о новых правилах установки мангалов и сжигания листвы на дачах
02 февраля 2023 16:59  [109] Нижний Новгород получит 180 млн рублей на реализацию проектов "Вам решать!" в 2023 году
02 февраля 2023 16:43  [105] ТОП-100 "Лидеров Нижегородской области" выберут из 200 претендентов
02 февраля 2023 16:34  [105] Более 4 тысяч человек и 500 единиц техники занимаются уборкой снега в Нижнем Новгороде
02 февраля 2023 15:59  [145] Выдачу биометрических загранпаспортов приостановили в России
02 февраля 2023 15:43  [114] Нижегородский педагог Анастасия Клевкова стала амбассадором Форума классных руководителей
Общество

Веранды в четырёх сормовских детсадах отремонтируют за счёт депутатского фонда

02 февраля 2023 18:36  [30] Общество

Веранды в четырёх детских садах № 450, 323, 332, 467 - отремонтируют в Сормовском районе в 2023 году за счёт средств депутатского фонда. Об этом депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин сообщил на встрече с жителями, где он рассказал об итогах своей работы в округе в 2022 году и планах на 2023 год.

"По вопросам образования достаточно много обращений, что неудивительно, ведь в школы и детские сады только в Сормовском районе ежедневно приходят десятки тысяч детей. Развитие дополнительного образования, благоустройство школьных дворов, условия в классах интересуют многие семьи. Часть обращений в депутатскую приёмную связана именно с ремонтом школ и детских садов", - отметил Михаил Першин.

В 2023 году за счет средств депутатского фонда запланирован ремонт прогулочных веранд в четырёх детских садах № 450, 323, 332, 467. В перечне работ – замена полов, обновление стен и крыш. Веранды не ремонтировались с момента постройки дошкольных учреждений.

"Вместе с администрацией Сормовского района мы выбрали объекты, которые пока не вошли в госпрограммы, но требовали неотложного ремонта, чтобы привести их в порядок за счёт депутатского фонда", - пояснил Михаил Першин.

Также в рамках отчета парламентарий отметил, что в 2022 году за счёт депутатского фонда были отремонтированы бассейны в четырёх детских садах № 332, 229, 421 и 460, где теперь занимаются плаванием почти 1 500 дошкольников от 3 до 7 лет. После начала реконструкции на проект поступило дополнительное финансирование из бюджета Нижнего Новгорода, что позволило выполнить больший объём работ, чем изначально планировалось. Подрядчики обновили не только чаши бассейнов и инженерные коммуникации, но и раздевалки с душевыми. Кроме того, за счёт депутатского фонда были отремонтированы веранды в детских садах № 52, 365 и 396.

Жители задали несколько вопросов о развитии образовательно-судостроительного кластера при заводе "Красное Сормово", объединившего девять школ Сормовского района, техникумы и вузы – НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ВГУВТ.

"Тематическая "судостроительная" смена в ДОЛ "Александровка", куда смогут попасть школьники профильных классов, состоится и в 2023 году. Впервые её провели прошлым летом – отзывы и родителей, и детей самые хорошие, поэтому проект надо продолжать. Набор в инженерные 10-е классы в этом году по-прежнему будет открытым. Главное условие – хорошие знания по физике, математике, информатике. Лучшие выпускники школ кластера на конкурсной основе смогут поступить в вузы по целевому направлению от завода, студенты-отличники будут получать дополнительные стипендии", - пояснил Михаил Першин.

Развитие сферы образования, модернизация школ и детских садов – важный раздел народной программы партии, которая составлялась на основе инициатив жителей, подчеркнул депутат.

Кроме того, Михаил Першин рассказал о поддержке отправившихся на специальную военную операцию добровольцев, мобилизованных и их семей. Депутат также ответил на вопросы о принятых в 2022 году законопроектах, в основу которых легли обращения жителей, итогах работы с обращениями граждан и депутатских социальных проектах в Сормовском районе.

Напомним, фракция "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области приняла решение о проведении отчетной кампании по реализации народной программы партии за 2022 год. Каждый депутат фракции проведет не менее пяти встреч с гражданами в своих избирательных округах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Единая Россия Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph