Веранды в четырёх сормовских детсадах отремонтируют за счёт депутатского фонда Общество

Веранды в четырёх детских садах № 450, 323, 332, 467 - отремонтируют в Сормовском районе в 2023 году за счёт средств депутатского фонда. Об этом депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин сообщил на встрече с жителями, где он рассказал об итогах своей работы в округе в 2022 году и планах на 2023 год.

"По вопросам образования достаточно много обращений, что неудивительно, ведь в школы и детские сады только в Сормовском районе ежедневно приходят десятки тысяч детей. Развитие дополнительного образования, благоустройство школьных дворов, условия в классах интересуют многие семьи. Часть обращений в депутатскую приёмную связана именно с ремонтом школ и детских садов", - отметил Михаил Першин.

В 2023 году за счет средств депутатского фонда запланирован ремонт прогулочных веранд в четырёх детских садах № 450, 323, 332, 467. В перечне работ – замена полов, обновление стен и крыш. Веранды не ремонтировались с момента постройки дошкольных учреждений.

"Вместе с администрацией Сормовского района мы выбрали объекты, которые пока не вошли в госпрограммы, но требовали неотложного ремонта, чтобы привести их в порядок за счёт депутатского фонда", - пояснил Михаил Першин.

Также в рамках отчета парламентарий отметил, что в 2022 году за счёт депутатского фонда были отремонтированы бассейны в четырёх детских садах № 332, 229, 421 и 460, где теперь занимаются плаванием почти 1 500 дошкольников от 3 до 7 лет. После начала реконструкции на проект поступило дополнительное финансирование из бюджета Нижнего Новгорода, что позволило выполнить больший объём работ, чем изначально планировалось. Подрядчики обновили не только чаши бассейнов и инженерные коммуникации, но и раздевалки с душевыми. Кроме того, за счёт депутатского фонда были отремонтированы веранды в детских садах № 52, 365 и 396.

Жители задали несколько вопросов о развитии образовательно-судостроительного кластера при заводе "Красное Сормово", объединившего девять школ Сормовского района, техникумы и вузы – НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ВГУВТ.

"Тематическая "судостроительная" смена в ДОЛ "Александровка", куда смогут попасть школьники профильных классов, состоится и в 2023 году. Впервые её провели прошлым летом – отзывы и родителей, и детей самые хорошие, поэтому проект надо продолжать. Набор в инженерные 10-е классы в этом году по-прежнему будет открытым. Главное условие – хорошие знания по физике, математике, информатике. Лучшие выпускники школ кластера на конкурсной основе смогут поступить в вузы по целевому направлению от завода, студенты-отличники будут получать дополнительные стипендии", - пояснил Михаил Першин.

Развитие сферы образования, модернизация школ и детских садов – важный раздел народной программы партии, которая составлялась на основе инициатив жителей, подчеркнул депутат.

Кроме того, Михаил Першин рассказал о поддержке отправившихся на специальную военную операцию добровольцев, мобилизованных и их семей. Депутат также ответил на вопросы о принятых в 2022 году законопроектах, в основу которых легли обращения жителей, итогах работы с обращениями граждан и депутатских социальных проектах в Сормовском районе.

Напомним, фракция "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области приняла решение о проведении отчетной кампании по реализации народной программы партии за 2022 год. Каждый депутат фракции проведет не менее пяти встреч с гражданами в своих избирательных округах.