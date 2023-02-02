Лечение зубов в клинике "Эстет"

В нашей стоматологии "Эстет" мы готовы вылечить любое заболевание зубов. У вас болит зуб и нужно его удалять? А может быть вам необходимо поставить имплантат или несколько имплантов? Или вас интересует лечение кариеса и пульпита? Со всеми этими проблемами мы справимся без труда.

Наша клиника находится в городе Набережные Челны. Мы располагаем современным оборудованием. У нас работают квалифицированные врачи https://estet-clinic.ru/.

Приглашаем всех в нашу клинику! У нас вы получите качественное лечение, отличный сервис. Персонал всегда вежливый и доброжелательный.

Наши услуги

У нас можно получить качественное лечение с применением высококлассных материалов. В перечень наших услуг входит:

имплантация зубов;

лечение кариеса и пульпита;

удаление зубов;

протезирование;

металлокерамика;

и многое другое.

В нашей стоматологии лечение очень высокого уровня. Еще у нас вы можете получить бесплатную консультацию.

Работают специалисты разного направления. Это и стоматологи-ортопеды, хирурги, терапевты, имплантологи.

«Эстет» небольшая стоматология, но современная. У нас есть все необходимое оборудование, чтобы лечение было успешным.

Еще у нас вы можете заказать: исправление прикуса, отбеливание, установку виниров и многое другое.

Наши врачи работают на совесть. Они дадут компетентную консультацию и помогут вам справиться с любым заболеванием зубов.

Почему мы

Помимо того что у нас широкий круг услуг, ассортимент материалов и оборудования также очень большой.

На работу у нас есть лицензии. Клиенты неизменно довольны нашей врачебной помощью. Они оставляют о стоматологии «Эстет» только доброжелательные отзывы.

Хоть наша стоматология и небольшая, но её по праву можно сравнить с клиниками международного масштаба. В Набережных Челнах о нас хорошо знают и к нам приезжают лечиться и пациенты из области и других городов.

У нас богатый опыт работы и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Еще мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Для них у нас есть всевозможные скидки и акции.

Так, например, сейчас есть скидка на протезирование зубов. Также у нас есть рассрочка платежей без банков и процентов.

На бесплатный осмотр всегда можно записаться на нашем сайте estet-clinic.ru. На платный прием можно записаться, позвонив по телефону, указанному на сайте.

Весомым нашим плюсом является и то, что мы предлагаем умеренные цены. У нас вы сможете получить качественное лечение за разумную стоимость.

Ждем вас у нас в гостях на Московском проспекте! Вернем красивую улыбку всем!

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