Гастрольные программы с мастер-классами будут доступны по "Пушкинской карте" в районах Нижегородской области Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в рамках программы "Пушкинская карта" в новом сезоне 2023 года стартовали гастроли государственных, муниципальных и частных учреждений культуры в населённые пункты региона. Так, в феврале состоятся первые 25 выездов участников проекта в районы. Об этом рассказали в областном Минкультуры.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, даже в самых отдалённых уголках региона ребята смогут увидеть спектакли, выставки, концерты ведущих учреждений культуры.

Всего на 2023 год запланировано около 400 выездов, которые проведут более 25 нижегородских учреждений культуры - НГИАМЗ, Нижегородский театр оперы и балета, Нижегородский русский народный оркестр им. Кузнецова, Нижегородский драмтеатр, театр "Преображение", театр нового поколения "Зазеркалье", ансамбль народной песни "Любава", Арзамасский театр драмы - и другие. Кроме того, одним из новых участников гастролей стала Нижегородская областная детская библиотека им. Мавриной.

"Интерес к гастролям очень серьёзный, поэтому принял решение вдвое увеличить в этом году финансирование этого направления", - сказал глава региона.

В Минкультуры добавили, что в этом году к традиционным выступлениям добавится и просветительская составляющая - мастер-классы, которые будут проводиться после спектаклей или концертов.

Расписание гастролей можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Нижегородской области насчитывается более 198 тысяч обладателей "Пушкинской карты". В январе 2023 года они вновь получили на карту 5 тысяч рублей, которые можно потратить в 347 нижегородских учреждениях культуры.

На данный момент по "Пушкинской карте" в регионе можно посетить 1126 мероприятий. С полной афишей можно ознакомиться на сайте Культура.рф.