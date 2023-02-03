Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
03 февраля 2023 18:30  [75] Нижегородский центр "Мой бизнес" поддержит предпринимателей региона для продвижения на маркетплейсах
03 февраля 2023 18:13  [85] Почти 500 млн рублей субсидий будет выделено нижегородским аграриям на обновление машинно-тракторного парка в 2023 году
03 февраля 2023 17:04  [108] "Открытие Авто": марка Omoda стала лидером по числу открытых салонов, Haval – лучшим среди "китайцев" по продажам с одного шоу-рума
03 февраля 2023 15:50  [120] ПСБ приобретает банки Донецкой и Луганской Народных Республик
03 февраля 2023 15:11  [121] Банк "Открытие": 40% жителей ПФО готовы инвестировать в финансовые инструменты на срок не более 1 года
03 февраля 2023 14:24  [133] Выплаты по несчастным случаям в "Росгосстрахе" в 2022 году выросли на треть
03 февраля 2023 13:54  [253] Производство композитных стеклопластиковых материалов появится в Нижегородской области
03 февраля 2023 10:28  [189] Депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил площадку под размещение Экотехнопарка в Дзержинске
02 февраля 2023 18:59  [550] Объем соглашений, заключенных во время визита делегации Республики Беларусь в Нижегородской области, превысил 1 млрд рублей
02 февраля 2023 18:45  [473] Нижегородский и белорусский производители тканей подписали меморандум о сотрудничестве
Бизнес

Нижегородский центр "Мой бизнес" поддержит предпринимателей региона для продвижения на маркетплейсах

03 февраля 2023 18:30  [75] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский центр "Мой бизнес" окажет поддержку предпринимателям региона для продвижения бизнеса на маркетплейсах.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что проект реализуется при поддержке Ozon и федерального Минэка.

Как отметил министр, новая программа позволит нижегородским предпринимателям получить поддержку персонального наставника и финансирование в сумме 5 тыс. рублей на свою рекламную кампанию.

В совместной программе центра "Мой бизнес" и маркетплейса могут принять участие предприниматели, которые еще не совершали продаж на платформе.

"Для того чтобы получить эту поддержку, необходимо очно обратиться в центр "Мой бизнес" или позвонить на горячую линию. Кроме того, можно заполнить заявку на портале Мойбизнес52.РФ в разделе "Заявка на консультацию". После регистрации выдается уникальный код, с помощью которого можно активировать услугу на сайте маркетплейса", - добавил Максим Черкасов.

Бонусные баллы программы суммируются с бонусами, которые предоставляет сама платформа.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала, что практически во всех регионах России в центрах "Мой бизнес" услуги по выводу предпринимателей на маркетплейсы наращивают свою популярность. Она отметила, что с 2020 года наблюдается активный рост количества создаваемых компаний-МСП в торговле онлайн.

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. предпринимателей прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2022 году. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph