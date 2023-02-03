Нижегородский центр "Мой бизнес" поддержит предпринимателей региона для продвижения на маркетплейсах Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский центр "Мой бизнес" окажет поддержку предпринимателям региона для продвижения бизнеса на маркетплейсах.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что проект реализуется при поддержке Ozon и федерального Минэка.

Как отметил министр, новая программа позволит нижегородским предпринимателям получить поддержку персонального наставника и финансирование в сумме 5 тыс. рублей на свою рекламную кампанию.

В совместной программе центра "Мой бизнес" и маркетплейса могут принять участие предприниматели, которые еще не совершали продаж на платформе.

"Для того чтобы получить эту поддержку, необходимо очно обратиться в центр "Мой бизнес" или позвонить на горячую линию. Кроме того, можно заполнить заявку на портале Мойбизнес52.РФ в разделе "Заявка на консультацию". После регистрации выдается уникальный код, с помощью которого можно активировать услугу на сайте маркетплейса", - добавил Максим Черкасов.

Бонусные баллы программы суммируются с бонусами, которые предоставляет сама платформа.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала, что практически во всех регионах России в центрах "Мой бизнес" услуги по выводу предпринимателей на маркетплейсы наращивают свою популярность. Она отметила, что с 2020 года наблюдается активный рост количества создаваемых компаний-МСП в торговле онлайн.

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. предпринимателей прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2022 году.