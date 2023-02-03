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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, авторы законопроекта предлагают запретить в России деятельность организаций, у которых основным видом деятельности является возврат просроченной задолженности.
Также предлагается запретить кредиторам привлекать иных лиц для возвращения средств по просроченному займу.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такие меры позволят защитить права граждан, а также высвободит большое количество людей, способных к производительному труду.
Предполагается, что в случае принятия закона он начнет действие через месяц после официального опубликования.
Ранее сообщалось, что уголовная ответственность грозит коллекторам за угрозы и шантаж.
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