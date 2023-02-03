Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Где искать свежие вакансии и как избежать выгорания на работе в Великом Новгороде

04 февраля 2023 18:14  [86]

Классная работа в Великом Новгороде и свежие вакансии легко ищутся в интернете, но даже любимая должность со временем может стать причиной психологической, эмоциональной и физической усталости. И если своевременно не предпринять соответствующие меры, то постоянный стресс и усталость могут привести к истощению и профессиональному выгоранию. Так как же не допустить этого? Об этом вы сейчас узнаете.

Что такое профессиональное выгорание

Профессиональное выгорание – это негативное состояние, развивающееся на фоне хронической усталости и стресса в условиях профессиональной деятельности. В результате человек становится более раздражительным и эмоционально подавленным. Ему сложно настроиться на рабочий лад и его ничего не мотивирует.

Причины профессионального выгорания

Основными причинами эмоционального выгорания являются:

• монотонная работа;

• регулярные переработки и большая нагрузка на работе, в результате чего на отдых просто не остается времени;

• негативная атмосфера в коллективе;

• давление со стороны руководства;

• отсутствие мотивации и профессионального роста;

• отсутствие единой цели в коллективе;

• частые изменения профессиональных обязанностей из-за частой смены руководства;

• противоречивые требования руководителей.

Признаки профессионального выгорания

Распознать профессиональное выгорание можно по следующим признакам:

• постоянная усталость. Человек только проснулся, но уже чувствует себя уставшим и разбитым;

• сложно сфокусироваться на работе. В результате даже простые задачи отнимают много времени;

• раздражительность. Раздражает абсолютно все - работа, коллеги. Человек начинает срывать злость на своих родных и близких;

• апатия. Полное безразличие к происходящему - не радуют успехи и достижения, нет интереса ни к работе, ни к вещам, происходящим в жизни;

• снижение концентрации. Снижается продуктивность, ухудшается память, сложно сконцентрировать внимание на работе;

• отсутствие мотивации. Абсолютное безразличие к тому, что происходит на работе. Не радует даже премия и повышение зарплаты;

• ухудшение здоровья. На фоне регулярной усталости, стресса и отсутствия сна начинают обостряться хронические заболевания и появляются новые заболевания.

Если вы у себя заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, есть смысл задуматься.

Чем опасно профессиональное выгорание

Синдром выгорания негативно влияет как на физическое, так и на психологическое здоровье, в результате чего у человека появляются - сильные головные боли, усталость, бессонница, возможна депрессия. И если своевременно не принять меры, то выгорание может перейти в хронический стресс, что в свою очередь негативно влияет на иммунную систему.

Как справиться с профессиональным выгоранием

Предотвратить профессиональное выгорание намного легче, чем лечить его последствия. Поэтому, как только вы заметили у себя один из его признаков, нужно срочно принимать меры. А именно:

1. Четко разграничьте личное и рабочее время - личное время вы посвящаете себе и своим близким - никаких рабочих дел, а в рабочее время вы занимаетесь работой.

2. Старайтесь как можно больше отдыхать и заниматься теми делами, которые вызывают у вас только положительные эмоции - любимое увлечение, просмотр любимого фильма, чтение книги. Выходные старайтесь больше времени проводить с семьей, друзьями и близкими вам людьми.

3. Занимайтесь спортом. Даже 20-30 минутные физические нагрузки помогают взбодриться и справиться с эмоциональной усталостью.

4. Находите время не только на отдых, но и на полноценный сон, продолжительность которого не должна составлять менее 8 часов.

5. Следите за питанием. Оно должно быть сбалансированным и полезным. Обязательно включайте в свой рацион свежие фрукты, овощи, натуральные соки. И не забывайте как можно больше пить воды.

Реклама. Сетевое издание "КолмовоРу". kolmovo.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph