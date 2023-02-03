Где искать свежие вакансии и как избежать выгорания на работе в Великом Новгороде

Классная работа в Великом Новгороде и свежие вакансии легко ищутся в интернете, но даже любимая должность со временем может стать причиной психологической, эмоциональной и физической усталости. И если своевременно не предпринять соответствующие меры, то постоянный стресс и усталость могут привести к истощению и профессиональному выгоранию. Так как же не допустить этого? Об этом вы сейчас узнаете.

Что такое профессиональное выгорание

Профессиональное выгорание – это негативное состояние, развивающееся на фоне хронической усталости и стресса в условиях профессиональной деятельности. В результате человек становится более раздражительным и эмоционально подавленным. Ему сложно настроиться на рабочий лад и его ничего не мотивирует.

Причины профессионального выгорания

Основными причинами эмоционального выгорания являются:

• монотонная работа;

• регулярные переработки и большая нагрузка на работе, в результате чего на отдых просто не остается времени;

• негативная атмосфера в коллективе;

• давление со стороны руководства;

• отсутствие мотивации и профессионального роста;

• отсутствие единой цели в коллективе;

• частые изменения профессиональных обязанностей из-за частой смены руководства;

• противоречивые требования руководителей.

Признаки профессионального выгорания

Распознать профессиональное выгорание можно по следующим признакам:

• постоянная усталость. Человек только проснулся, но уже чувствует себя уставшим и разбитым;

• сложно сфокусироваться на работе. В результате даже простые задачи отнимают много времени;

• раздражительность. Раздражает абсолютно все - работа, коллеги. Человек начинает срывать злость на своих родных и близких;

• апатия. Полное безразличие к происходящему - не радуют успехи и достижения, нет интереса ни к работе, ни к вещам, происходящим в жизни;

• снижение концентрации. Снижается продуктивность, ухудшается память, сложно сконцентрировать внимание на работе;

• отсутствие мотивации. Абсолютное безразличие к тому, что происходит на работе. Не радует даже премия и повышение зарплаты;

• ухудшение здоровья. На фоне регулярной усталости, стресса и отсутствия сна начинают обостряться хронические заболевания и появляются новые заболевания.

Если вы у себя заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, есть смысл задуматься.

Чем опасно профессиональное выгорание

Синдром выгорания негативно влияет как на физическое, так и на психологическое здоровье, в результате чего у человека появляются - сильные головные боли, усталость, бессонница, возможна депрессия. И если своевременно не принять меры, то выгорание может перейти в хронический стресс, что в свою очередь негативно влияет на иммунную систему.

Как справиться с профессиональным выгоранием

Предотвратить профессиональное выгорание намного легче, чем лечить его последствия. Поэтому, как только вы заметили у себя один из его признаков, нужно срочно принимать меры. А именно:

1. Четко разграничьте личное и рабочее время - личное время вы посвящаете себе и своим близким - никаких рабочих дел, а в рабочее время вы занимаетесь работой.

2. Старайтесь как можно больше отдыхать и заниматься теми делами, которые вызывают у вас только положительные эмоции - любимое увлечение, просмотр любимого фильма, чтение книги. Выходные старайтесь больше времени проводить с семьей, друзьями и близкими вам людьми.

3. Занимайтесь спортом. Даже 20-30 минутные физические нагрузки помогают взбодриться и справиться с эмоциональной усталостью.

4. Находите время не только на отдых, но и на полноценный сон, продолжительность которого не должна составлять менее 8 часов.

5. Следите за питанием. Оно должно быть сбалансированным и полезным. Обязательно включайте в свой рацион свежие фрукты, овощи, натуральные соки. И не забывайте как можно больше пить воды.

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