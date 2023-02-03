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Общество

Нижегородский областной клинический онкодиспансер признан лучшим учреждением страны в рамках премии "Будем жить"

04 февраля 2023 18:51  [93] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Нижегородский областной клинический онкодиспансер признан лучшим учреждением страны в рамках премии "Будем жить". Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, премия "Будем жить" организована пациентским сообществом, людьми, объединенными онкологическим диагнозом. 

Нижегородский областной клинический онкодиспансер получил премию в номинации "Лучшее учреждение в стране в 2022 году". 

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в регионе 3 года подряд снижается одногодичная летальность и растет пятилетняя выживаемость. 

Также большинство злокачественных заболеваний выявляются на I и II стадиях.

Ранее сообщалось, что около 22 тысяч жителей региона получили медпомощь в Нижегородском областном онкодиспансере в 2022 году.

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Теги:
Здравоохранение Премия
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