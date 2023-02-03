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Достопримечательности Кронштадта

05 февраля 2023 10:22  [64]

Кронштадт многие сравнивают с Санкт-Петербургом, а кто-то попросту их не разграничивает. На самом деле это два совершенно разных места. Если заглянуть в историю, то Кронштадт основали в далеком 1704-м году. На территории города-порта немало достопримечательностей и долгое время сюда никого не пускали.

Только в середине 90-х город открыли и теперь каждый желающий может приехать сюда и посмотреть красивые места и архитектурные памятники. Экскурсии Кронштадт – это отличная возможность познакомиться с важными архитектурными памятниками и увидеть море. Стоит отметить, что все достопримечательности связаны с морем и лучше сюда приезжать в теплое время года, чтобы не озябнуть на улице от сильного ветра.

Интересные места в Кронштадте, которые обязательно стоит посетить

  1. Летний сад

Созданием летнего сада занимался Петр Великий. Сад появился на пустом месте. От него идет первая городская улица, которая и считается местом, с которого и пошел Кронштадт.

Прогуляться по Петровской першпективе обязательно стоит. Удалось сохранить домик Петра не полностью. Остались лишь руины, которые помнят то далекое прошлое. Недалеко от дома есть липовая аллея и красивый цветник.

  1. Итальянский дворец

В те далекие времена, когда Кронштадт только строился, руководить им прислали А.Д. Меншикова. Генерал-губернатор Петербурга занимался вопросами строительства и следил за тем, чтобы все шло строго по плану. Проживал он в этом самом дворце.

Здание старинное и за годы существования его не раз перестраивали. Наверное, никто не вспомнит, как оно выглядело изначально. В архивах удалось найти кое-какие материалы, и они подтверждают, что раньше итальянский дворец был настоящим образцом петровского барокко.

  1. Деревянный маяк

Это не просто маяк. Это огромная стела, которая имеет высоту 41-н метр. Стела расположена на пирсе и каждый желающий может на нее посмотреть.

Построен маяк был давно и его удалось сохранить практически в том виде, в каком его возвели. Стоит отметить, что все тут работает.

  1. Петровский парк

На первых порах никакого парка тут не было и местные власти не планировали сажать деревья. Тут просто стоял памятник основателю. Но потом было принято решение, что около памятника Петру Великому нужно облагородить территорию.

  1. Екатерининский парк

Парк располагается в исторической части города. Парк красивый и сюда приходят многие местные жители и гости города, чтобы просто побыть в тишине и хорошо отдохнуть.

В Кронштадте немало красивых мест. Гулять по городу можно бесконечно, потому что атмосфера располагает к приятному времяпровождению. Красивые фотографии и приятные эмоции обеспечены.

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