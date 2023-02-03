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Общество

Нижегородцы смогут стерилизовать домашних собак и кошек со скидкой

05 февраля 2023 10:26  [67] Общество
Фото: Комитет ветеринарии Нижегородской области

Фото: Комитет ветеринарии Нижегородской области

С 6 февраля по 3 апреля 2023 года жители региона смогут стерилизовать домашних животных - кошек и собак - со скидкой 30% в любой государственной ветеринарной клинике Нижегородской области. Акция приурочена к Всемирному дню стерилизации домашних животных, который отмечается в мире в последний вторник февраля.

"В акции принимают участие все государственные ветеринарные клиники и кабинеты. Ее основная цель – сделать услуги, от которых напрямую зависит качество жизни домашних любимцев,  более доступными. Кроме того, стерилизация домашних животных способствует снижению популяции безнадзорных собак и кошек, если те по какой-то причине оказываются на улице. Акция доказала свою востребованность: в 2022 году в ней приняли участие владельцы около 1 600 животных, что на 50 процентов больше, чем в 2021 году", - рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

Он добавил, что своевременная стерилизация может предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем питомцев: уменьшается риск заболеваний, в том числе раком, снижаются агрессивность и риск, что  животное убежит из дома для поиска партнера.

Для участия в акции необходима предварительная запись. Номера телефонов госветучреждений можно посмотреть на официальном сайте комитета ветеринарии Нижегородской области

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Теги:
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