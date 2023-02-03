Заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области Общество

Заседания клубов работодателей пройдут в центрах занятости населения (ЦЗН) Нижегородской области.

7 февраля мероприятие запланировал Саровский филиал Нижегородского центра занятости (с 9.00 до 16.00), 10 февраля – Борский филиал (с 9.00 до 10.00).

Кадровые консультанты центров занятости обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения.

Планируется рассмотреть такие вопросы, как соблюдение требований законодательства в сфере занятости, трудоустройство отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места, использование единой цифровой платформы "Работа в России".

Кроме того, участникам семинаров расскажут об антикризисных программах, которые предусматривают субсидирование на трудоустройство отдельных категорий граждан, временный перевод сотрудников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область вошла в число первых 19 регионов страны, присоединившихся к проекту предоставления услуг онлайн на портале "Работа в России".

Более подробную информацию о мероприятиях можно получить в соответствующих центрах занятости.