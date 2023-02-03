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Юные нижегородцы могут представить свои авторские работы на V Всероссийский кинофестиваль "Зеркало Будущего PRO"

05 февраля 2023 13:52  [96] Культура и отдых

Нижегородские школьники, увлекающиеся созданием фильмов, мультфильмов, репортажей и коротких видео, могут стать участниками V Всероссийского фестиваля "Зеркало Будущего PRO", который состоится с 3 по 11 июля 2023 года в Горно-Алтайске. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

На гостеприимной алтайской земле соберутся десятки талантливых российских подростков в возрасте от 12 до 18 лет включительно. Ребят ждет максимально насыщенная и интересная программа: мастер-классы по режиссуре, продюсированию, операторской работе, мультипликации, актерской игре от профессиональных кинематографистов, а также работа над собственными фильмами, мультфильмами, репортажами и роликами. Отдельная программа ждёт наставников, педагогов и родителей.

Возможность присоединиться к творческому марафону есть у каждого. Для этого нужно преодолеть конкурсный отбор, в ходе которого определятся лучшие работы в разных направлениях. Среди них - традиционные "Игровое кино", "Анимационное кино" и "Документальное кино", а также направление "Форматы", созданное специально для подростков, которых интересуют видеоблоги, ток-шоу, вайны, видеообзоры, видеоподкасты, стендап, съёмки социальных или вирусных роликов, видеорепортажей. Кроме того, впервые на фестивале появится пятое направление — "Кинотанец", где ребята будут снимать фильмы о хореографии, танцовщиках и танцовщицах, гармонии и красоте человеческого тела.

Приём конкурсных работ, на основе которых эксперты назовут имена лидеров, продлится до 30 апреля 2023 года. Они должны быть созданы не ранее 2021 года, нести традиционные общечеловеческие ценности, повествуя о дружбе, семье, природе, гармонии, творчестве и пр.

Лидеры фестиваля, самые активные и талантливые участники получат денежные гранты на продолжение обучения или покупку оборудования для своего творчества. Общий грантовый фонд — 2,5 миллиона рублей.

Организаторами фестиваля являются Федерация современного искусства, Фонд развития творчества "Жизнь и дело" и правительство Республики Алтай. "Зеркало Будущего" проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс".

"Зеркало Будущего" — место, где ребенок находит себя, может развить свои таланты, коммуникативные и профориентационные способности. Он вдохновляется, уже иначе смотрит на кинотворчество и даже, возможно, на всю свою жизнь. Цель фестиваля – дать возможность проявить себя в творчестве и попробовать в разных ролях: сценариста, режиссера, актера, видеооператора», - рассказал президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн.

Узнать подробности и подать заявку на участие в кинофестивале можно на сайте: зеркалобудущего.рф.

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Теги:
Кинематограф Молодежь
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