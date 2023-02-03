Около 50 водителей в нетрезвом виде выявили на дорогах Нижегородской области за сутки Происшествия

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 52 водителя в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Согласно информации, из них 7 человек ранее уже привлекались к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Кроме того, сотрудники нижегородской Госавтоинспекции выявили 12 человек, которые находились за рулем машины без документа о праве управления транспортным средством.

Всего за сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 55 ДТП, в которых 6 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что почти 60 ДТП произошло в Нижегородской области за сутки.