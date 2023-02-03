Компания "Моспроект-3" опровергла информацию о пожаре около стройплощадки метро на улице Горького

ГК "Моспроект-3" не подтвердила информацию о возгорании в районе строительной площадки метро на улице Горького в Нижнем Новгороде.
Как сообщает тг-канал "МетроНН", никаких серьезных происшествий по данному адресу 5 февраля не зафиксировано.
По информации пресс-служба ГК "Моспроект-3", рядом с монтажным котлованом стройплощадки на улице Горького произошло возгорание дизельного теплогенератора, которое было оперативно локализовано сотрудниками строительной организации.
Пострадавших в результате данного происшествия нет.
Ранее сообщалось, что котлован начали копать для продления строительства метро на улице Горького Нижнего Новгорода.
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