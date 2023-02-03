Квартира сгорела в доме по улице Дьяконова в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Пожар произошел ночью 6 февраля в многоквартирном доме по улице Дьяконова в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание случилось в комнате на четвертом этаже. Кроме того, на момент прибытия пожарных подразделений было сильное задымление в подъезде.
Всего из здания эвакуировали около 25 человек, жертв и пострадавших нет. В результате сгорела квартира на площади 25 кв. метров.
К тушению пожара было привлечено 16 человек и 4 единицы техники. Причина ЧП устанавливается.
Ранее сообщалось, что тепличный комплекс загорелся в Кстовском районе.
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