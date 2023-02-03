Почти 76 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области к февралю Спорт

В Нижегородской области по данным на начало февраля жители региона и гости суммарно оформили 75,6 тыс. "Карт болельщика". Такие данные сообщает региональный МФЦ.

Согласно информации, наиболее удобным способом для оформления документа является заявка в онлайн формате на сайте МФЦ.

Кроме того, в феврале запланирована серия выездных мероприятий в рамках социального проекта "Доступно, открыто, понятно". Сотрудники многофункциональных центров побывают в районах Нижегородской области и помогут оформить "Карту болельщика" различным категориям нижегородцев.

"Мы стараемся охватить все возрастные категории – от студентов до пенсионеров", - отметила директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Мероприятия запланированы в Дзержинске, Семенове, Выксе, Сарове и других районах региона. О точной дате предстоящих семинаров можно узнать в ближайшем отделении МФЦ своего округа.

Как сообщалось ранее, с 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Сервис позволяет сделать доступ на матчи удобным и безопасным. Оформить "Карту болельщика" можно самостоятельно через портал "Госуслуги" или с помощью сотрудников МФЦ.