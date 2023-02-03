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В каком районе Москвы купить квартиру?

06 февраля 2023 13:44  [72]

Иметь квартиру в Москве – мечта миллионов. Люди, стремясь к своей цели, делают головокружительные карьеры, иногда влезают в большие долги, а потом их постигает горькое разочарование. Дело в том, что некоторые покупатели московского жилья забывают о том, что столица России – огромный город с очень сильным социальным расслоением. Это обстоятельство приводит к тому, что в разных районах жизнь совершенно разная. Например, новостройка в Западном административном округе и квартиры из вторичного фонда в Бутово отличаются как с точки зрения качества самой постройки, так и в плане развития инфраструктуры, экологической обстановки и социального благополучия.

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Районы Москвы: что нужно знать?

Каждый московский район (их 125) принадлежит к своему административному округу, число которых – 12. У каждого из них есть свои особенности, связанные с:

  • инфраструктурой;
  • транспортной доступностью;
  • соотношением новостроек и вторичного жилого фонда;
  • социальным составом;
  • экологической обстановкой.

Разумеется, все это напрямую влияет на стоимость жилья. Например, цены квартир ЖК в ЗАО Москвы ощутимо выше, чем на севере столицы или на ее южной окраине, однако, качество жизни там несопоставимо лучше.

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Особенности ЗАО Москвы

Западный административный округ считается одним из лучших в столице в плане приобретения жилья. Особенность этого АО в том, что раньше, в годы советской власти, там проживала внушительная доля элиты столицы СССР как творческой, так и политической. Так как в Стране Советов правительство делало все для того, чтобы таким людям жилось максимально комфортно, уже тогда территория нынешнего Западного административного округа отличалась:

  • хорошей транспортной доступностью;
  • благоприятной социальной средой;
  • развитой инфраструктурой;
  • качественными долговечными домами.

В наше время ситуация не изменилась – почти все из 13 районов округа считаются благополучными и престижными, спрос на жилье растет год от года, новостройки в ЗАО Москвы возводятся постоянно.

Важно помнить, что экологическая ситуация в ЗАО хорошая не повсеместно. Дело в том, что на территории административного округа расположено приличное количество предприятий, загрязняющих воздух. Оптимальные экологические условия – в поселениях округа, расположенных за МКАДом.

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Новостройки

Так как административный округ пользуется популярностью у покупателей и считается престижным, жилое строительство ведется в его районах непрерывно. ЖК в ЗАО Москвы возводятся почти повсеместно, причем классы домов встречаются разные, на любой кошелек:

  • бюджетные новостройки;
  • премиальный класс;
  • коттеджи;
  • пентхаусы.

Примечательно, что даже в бюджетных ЖК застройщики нередко предусматривают огороженную территорию, изолированную детскую площадку и парковочные места. Разумеется, это несколько повышает стоимость жилья, однако, комфорт и безопасность оправдывают переплату.

Цены на квартиры в новостройках ЗАО Москвы выше среднего по городу. Так, найти "однушку" стоимостью меньше 6 миллионов практически невозможно, а потолок цены для этой категории упирается в 14 млн рублей. Элитное жилье в районах этого административного округа может доходить до 40-60 миллионов, что, впрочем, не превышает цену аналогичных объектов в центральной части мегаполиса. Дома в коттеджных поселках, расположенных за МКАДом, могут стоит 120-150 миллионов рублей, но, как отмечают собственники подобных объектов, это жилье высшего класса, расположенное в престижнейшем районе российской столицы, так что стоимость оправдана.

Обратите внимание! Чем раньше заключается договор долевого участия с застройщиком, тем меньше денег придется отдать за квартиру. Однако, в этом случае есть относительно высокий риск стать жертвой мошенников или недобросовестного отношения к своим обязательствам строительной компании.

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Вторичное жилье

Вторичный фонд в ЗАО Москвы – наследие Советского Союза. Не забывайте, что во времена СССР этот округ уже был очень престижным даже по столичным меркам, поэтому старые дома там качественные и долговечные, причем это относится ко всем типам построек:

  • панельные и кирпичные хрущевки (от них, кстати, правительство Москвы намерено избавиться в течение нескольких лет);
  • монументальные, рассчитанные на столетия эксплуатации сталинки;
  • брежневки.

Вне зависимости от конкретного расположения дома и уровня престижа того или иного района, правительство Москвы регулярно выделяет средства для поддержания инфраструктуры и ее развития. В первую очередь, это связано с улучшением транспортной доступности и качеством дорожного покрытия, а также образовательной и медицинской сферой.

Примечательно, что в ЗАО Москвы практически нет мест, до которых нельзя было бы добраться на общественном транспорте без помех даже в утренние и вечерние часы.

Однако, в административном округе до сих пор встречаются не самые благополучные районы – те, в которых некогда проживали асоциальные прослойки населения. Это не повод для беспокойства – в Москве активно проводятся программы по расселению таких районов и возведению на их месте новых жилых комплексов. В течение нескольких лет эта проблема перестанет быть актуальной.

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Стоит ли покупать квартиру в ЗАО Москвы

Если вы располагаете внушительной суммой или имеете возможность взять ипотеку при отсутствии свободных денег, Западный административный округ столицы однозначно достоин внимания:

  • качественные жилые дома как из вторичного жилого фонда, так и новые;
  • >развитая инфраструктура;
  • благоприятная социальная среда;
  • отличная транспортная доступность.

Кроме того, районы округа постоянно развиваются – возводятся новые ЖК, информацию о которых застройщики распространяют через рекламу в СМИ, правительство выделяет крупные суммы на благоустройство ЗАО. Перспективы округа самые благоприятные.

Впрочем, к покупке жилья нужно основательно подготовиться – не следует заключать договор купли-продажи на первом же понравившемся объекте. Необходимо изучить всю проектную документацию и навести справки о строительной компании, возводящей ЖК. Кроме того, не будет лишним изучить банковские кредитные продукты и партнерские предложения агентств недвижимости и застройщиков – это поможет сэкономить немало денег.

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