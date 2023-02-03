Какие подсумки бывают: виды и особенности

Что представляет собой современная военная экипировка? На самом деле она грамотно формируется и предполагает использование различных полезных атрибутов. Среди них пристального внимания заслуживают подсумки.

Суть и основные разновидности подсумков

Для чего необходим такой армейский элемент? Каковы его основные особенности? Этот современный атрибут военной экипировки предназначается для практичного хранения и удобной переноски:

боеприпасов;

личных вещей;

оружия и т. д.

Подсумки активно применяются не только в боевых условиях. Не менее успешно их можно использовать в походной обстановке. Также подсумки могут потребоваться на полигонах и в процессе тренировочной стрельбы.

Но важно учитывать, что подобный элемент современной экипировки военнослужащего выпускается в различном формате. Поэтому такие тактические решения принято делить на несколько видов. Чаще всего их различают по тому типу снаряжения, что в них переносят.

Поэтому одним из распространенных решений выступает версия для магазинов. Такой вариант представляет собой подсумок, выполненный из тканого материала. Он ориентирован на хранение и переноску как снаряженных, так и использованных магазинов. На сайте https://rps-dozor.ru/ можно самостоятельно оценить подобный элемент оснащения бойца. Такая экипировка специально предназначается для сокращения времени, затрачиваемого на перезарядку оружия. Обычно такие модели рассчитаны на один или два магазина. При этом такие подсумки могут различаться еще и по своей глубине.

Другие типы подсумков и их особенности

Среди прочих разновидностей такой удобной и практичной экипировки для военнослужащих стоит отметить версии для гранат. Такое решение идеально подходит для учебных и ручных боевых боеприпасов. Еще их можно использовать в ситуации, когда нужно задействовать подствольные гранатометы.

В отдельную категорию принято выделять функциональные подсумки для патронов. Подобные практичные и удобные модели вмещают одну упаковку винтовочных и автоматных патронов. Еще такая версия может быть использована для хранения и комфортной переноски 2 или 3 коробок пистолетных патронов.

Отдельная категория подсумков — версии под сброс. Что представляет собой такой вариант? На самом деле подобные версии предназначаются для мгновенного сброса пустого магазина, который был извлечен из автомата.

Реклама. ИП Кудряшов С.Н. rps-dozor.ru