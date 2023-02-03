Банк "Открытие" запустил онлайн-продажи "Каско Профессионал" Бизнес

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") запустил онлайн-оформление полисов "Каско Профессионал" от СК "Росгосстрах". Автовладельцы получат моментальную страховую защиту на случай ДТП и набор полезных сервисных услуг.

Дистанционное оформление продукта доступно на сайте банка в разделе "страхование". Приобрести полис может любой заинтересованный в защите своего автомобиля, указав только сведения о транспортном средстве и страхователе. Стоимость варьируется от 3,3 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от версии.

«Каско Профессионал» является альтернативой обычному полису каско и востребован в первую очередь опытными автолюбителями, уверенными в своих водительских навыках, но опасающимися попасть в дорожно-транспортное происшествие по чужой вине. Программа включает страховые выплаты в случае аварии по вине третьих лиц на сумму до 1 млн рублей либо проведение ремонта на станциях технического обслуживания — партнерах СК "Росгосстрах".

Возмещение будет выплачено, даже если у виновника отсутствует полис ОСАГО либо он поддельный. В страховое покрытие также входит целый ряд сервисных услуг для автомобилистов: техническая помощь на дороге, вызов эвакуатора, консьерж по подбору автосервиса, оплата такси, правовые консультации, медицинская помощь при ДТП.

"Банк "Открытие" продолжает дополнять продуктовые предложения для автовладельцев полезными сервисными опциями, — отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая. — На сайте банка уже сейчас возможно в режиме онлайн оформить широкий набор услуг, которые могут понадобиться автомобилисту: "ОСАГО онлайн", "КАСКО онлайн", "МульКАСКО", "Подушка безопасности", "Помощь на дорогах" и многое другое".

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