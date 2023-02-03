Членство в партии "Единая Россия" замглавы Чкаловска решили приостановить Политика

По решению партии "Единая Россия" приостановлено членство замглавы администрации городского округа города Чкаловск Нижегородской области Сергея Герасименко, сообщает "НТА-Приволжье".

Ранее в отношении Сергея Герасименко возбудили уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. В рамках данного дела в администрации Чкаловска продолжаются оперативно-следственные мероприятия, там уже прошли обыски.

Сергей Герасименко в своей должности курирует в Чкаловском районе вопросы жилья, ЖКХ, капстроительства, а также экологии и благоустройства.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о мошенничестве заведено на подрядчика благоустройства пристани в Чкаловске.