Строительство нового корпуса школы № 103 Нижнего Новгорода может начаться в 2023 году

Фото: Минград Нижегородской области
Строительство пристроя к школе № 103 в Нижнем Новгороде может начаться уже в 2023 году. Об этом сообщили представители мэрии в соцсети Вконтакте.
Согласно информации, проектно-изыскательские работы на возведение объекта в настоящее время завершаются.
"После выполнения указанных мероприятий, получения заключения госэкспертизы и наличия достаточного финансирования объект будет предложен для включения в целевые программы", - уточнили в администрации города.
Предполагается, что проект строительства войдет в программу в 2023 году, при содействии правительства Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом.
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