Строительство нового корпуса школы № 103 Нижнего Новгорода может начаться в 2023 году Общество

Фото: Минград Нижегородской области

Строительство пристроя к школе № 103 в Нижнем Новгороде может начаться уже в 2023 году. Об этом сообщили представители мэрии в соцсети Вконтакте.

Согласно информации, проектно-изыскательские работы на возведение объекта в настоящее время завершаются.

"После выполнения указанных мероприятий, получения заключения госэкспертизы и наличия достаточного финансирования объект будет предложен для включения в целевые программы", - уточнили в администрации города.

Предполагается, что проект строительства войдет в программу в 2023 году, при содействии правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом.