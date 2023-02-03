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Общество

Строительство нового корпуса школы № 103 Нижнего Новгорода может начаться в 2023 году

08 февраля 2023 13:28  [68] Общество
Фото: Минград Нижегородской области

Фото: Минград Нижегородской области

Строительство пристроя к школе № 103 в Нижнем Новгороде может начаться уже в 2023 году. Об этом сообщили представители мэрии в соцсети Вконтакте.

Согласно информации, проектно-изыскательские работы на возведение объекта в настоящее время завершаются.

"После выполнения указанных мероприятий, получения заключения госэкспертизы и наличия достаточного финансирования объект будет предложен для включения в целевые программы", - уточнили в администрации города.

Предполагается, что проект строительства войдет в программу в 2023 году, при содействии правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом.

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Теги:
Строительство Школы
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