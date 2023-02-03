Парковку запретят на участке улицы Ильинской с 1 марта Общество

В Нижнем Новгороде на участке улицы Ильинской с 1 марта будет запрещена стоянка автомобилей.



Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, ограничения вводятся напротив дома № 55.

В мэрии пояснили, что изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта во время реконструкции данного дома.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее территорию на улице Стрелка у собора Александра Невского исключили из перечня платных парковок.