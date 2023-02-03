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Общество

Число именных стипендий главы города для активных студентов будет увеличено

08 февраля 2023 17:43  [83] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение увеличить число именных стипендий главы города с 30 до 40. Об этом мэр сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Я знаю, что у нас много талантливых и одарённых ребят, которые занимаются наукой, творчеством, спортом, волонтёрством. Вы можете подать заявки на соискание именной стипендии главы города. В этом году я принял решение увеличить количество стипендий с 30 до 40. Ваши достижения должны быть подтверждены документально", - отметил Юрий Шалабаев.

"Данная стипендия является одной из мер поддержки для нижегородских студентов, которые занимаются социально-значимой деятельностью и реализуют свои инициативы в интересах города Нижнего Новгорода. Особенно приятно, что таких студентов с каждым годом становится все больше", - сказал директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян.

Как отметили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода, подать заявку на соискание именной стипендии главы города могут студенты, обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Нижнего Новгорода.

Подробности об именных стипендиях главы города можно узнать в группе Вконтакте "Молодой Нижний".

Ранее сообщалось, что именные стипендии студентам планируется увеличить до 15 тысяч рублей в 2023 году.

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Теги:
Студенты Юрий Шалабаев
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