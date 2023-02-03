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Общество

Практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской больнице №29

09 февраля 2023 18:14  [100] Общество
Фото: Telegram-канал ДавидМГ

Фото: Telegram-канал ДавидМГ

Триаж внедрен в функционал больницы №29 Нижнего Новгорода. Об этом в своем тг-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Очень рад, что в наших больницах начинает работать современный подход медицинской сортировки поступающих пациентов. Правила должны быть понятны не только медикам, но и пациентам", - отметил замглавы региона.

Ранее сообщалось, что практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской детской областной больнице.

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Теги:
Здравоохранение
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