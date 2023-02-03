Практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской больнице №29

Фото: Telegram-канал ДавидМГ
Триаж внедрен в функционал больницы №29 Нижнего Новгорода. Об этом в своем тг-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
"Очень рад, что в наших больницах начинает работать современный подход медицинской сортировки поступающих пациентов. Правила должны быть понятны не только медикам, но и пациентам", - отметил замглавы региона.
Ранее сообщалось, что практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской детской областной больнице.
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