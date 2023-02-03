Центр гражданско-патриотического воспитания "Я – гражданин и патриот" открылся на базе школы №156 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Центр гражданско-патриотического воспитания "Я – гражданин и патриот" открылся на базе школы №156 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Согласно информации, сейчас в Нижнем Новгороде уже работают ресурсный центр по инженерному образованию, по духовно-нравственному воспитанию, по работе с молодыми педагогами, центр по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил директор департамента образования Владимир Радченко, каждый такой центр является точкой роста, которая развивает конкретный сегмент образования.

По словам главы администрации Сормовского района Светланы Горбуновой, школа №156 уже давно занимается патриотическим воспитанием. На ее базе работает штаб Юнармии по Сормовскому району.

В торжественном открытии центра в школе №156 приняли участие 65 команд из различных нижегородских школ. Для директоров школ прошла научно-практическая конференция "Современные вызовы гражданско-патриотического воспитания". А для школьников серия мастер-классов: "Русская Лапта", "Стрельба из пневматической винтовки", "Основы начальной военной подготовки".

Директор школы № 156 Ольга Зудихина рассказала, что в этом году центр планирует провести городские соревнований по русской лапте, военизированные игры для детей, научно-практическую конференцию и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что первичное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" открылось на базе Мининского университета.