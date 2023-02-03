Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода провели выездное совещание в Парке им.1 Мая Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода провели выездное совещание постоянной комиссии по экологии в Парке им.1 Мая в Канавинском районе. В мероприятии приняли участие председатель Думы Олег Лавричев, его заместители Николай Сатаев и Владимир Тарасов, председатель комиссии по экологии Герман Карачевский, а также замглавы администрации Канавинского района Анатолий Багров и директор городского департамента благоустройства Антон Максимов. Они оценили состояние благоустройства данной площадки.

Участники выездного совещания посетили, в частности, дельфинарий, местный зоопарк и работающий каток. Гендиректор парка Дмитрий Кошкин и представитель учредителя ООО "Парк им.1 Мая" Владимир Бичин рассказали депутатам о текущей ситуации на подведомственной территории.

Герман Карачевский рассказал, что в обращениях в Гордуму горожане указывают на состояние тротуаров в парке и входных групп, где после перепадов температур появляется обледенение. Депутаты обсудили с руководством парка необходимые меры по решению данных проблем.

Кроме того, участники совещания отметили необходимость надлежащего ухода за зелёными насаждениями и тщательного контроля за работой аттракционов в парке.

По тогам мероприятия Олег Лавричев рассказал, что Парк им.1 Мая парк стал седьмым объектом в плане текущих мероприятий депутатского контроля. Ранее выездные совещания прошли в парках Станкозавода, Свердлова, имени 777-летия Нижнего Новгорода, Автозаводском парке, в "Дубках" и "Швейцарии".

"Сегодня обсудили необходимость соблюдения разумного баланса в размещении на территории парка объектов различного назначения: кафе, точек проката инвентаря, детских городков, малых архитектурных форм. Сейчас их концентрация весьма высока, а места для тихих прогулок горожан становится всё меньше. На мой взгляд, предстоит ещё поработать над тем, чтобы парк стал более современным и комфортным. Например, его мог бы украсить фонтан. В ближайшее время руководство парка представит в городскую Думу отчёт о деятельности на его территории. Будем вместе размышлять, как сделать парк лучше", - сообщил спикер Гордумы.

Так, в числе основных приоритетов развития парка - комплексное благоустройство территории, реконструкция уже имеющихся и создание современных объектов для отдыха и занятий спортом, а также проведение культурно-спортивных мероприятий. Кроме того, было принято решение переоборудовать здание бывшего кафе на территории парка для организации детского досуга.