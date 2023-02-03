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Культура и отдых

Нижегородцы вновь смогут услышать легендарную группу "Кино" на большой сцене

12 февраля 2023 13:52  [59] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы вновь смогут услышать легендарную группу "Кино" на большой сцене. В Нижнем Новгороде 12 февраля состоится концерт легендарной групп.

В 2019 году два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян воссоединились и поехали в тур по городам России и СССР.

Новый проект основан на настоящем голосе Виктора Цоя, который был оцифрован с оригинальных многоканальных записей "Кино".

Участники группы ставят перед собой задачу показать, каким должно быть выступление "Кино" в XXI веке — "с хорошим современным звуком и сценическим продакшеном".

12 февраля музыканты добрались до Нижнего Новгорода и рассказали о своём творчестве.

Они отметили, что в современном творчестве группы не используются черновики Виктора Цоя, их, как и заметок по нереализованным проектам, практически не осталось.

На концертах используются уникальные фото и видеоматериалы. При их подборе группа делала акцент на зрелищности для привлечения массового слушателя. Также музыканты не хотели ограничивать концерт только для «ядерных» фанатов группы.

Что касается дальнейших планов, то после тура группа продолжает вести музыкальную деятельность, но далеко идущих и чётких планов сейчас нет.

Концерт группы "Кино" состоится 12 февраля в КРК «Нагорный».

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Теги:
Концерты Отдых
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