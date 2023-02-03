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Общество

Последствия снегопада в Нижнем Новгороде устраняют почти 500 единиц техники и четыре тысячи дворников

12 февраля 2023 14:53  [87] Общество

Последствия снегопада в Нижнем Новгороде устраняют почти 500 единиц техники и четыре тысячи дворников, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии уточники, что в уборке снега задействовано 474 единицы техники, 3 998 дорожных рабочих и дворников.

Как сообщил глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов, работы по уборке снега начались в районе в 04:00. На сегодняшний момент в Приокском районе работает порядка 60 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Идет уборка основных магистралей и дворовых территорий.

В Канавине коммунальные и дорожные службы занимаются обработкой мостов, путепроводов, спусков, подъемов и проезжих частей, а также придомовых территорий. Противогололедными реагентами обработали Московское и Комсомольское шоссе, Канавинский и метромост, улицу Есенина, Советскую, Совнаркомовскую.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, все автомобильные дороги в районе накануне ночью были обработаны противогололедными материалами. С утра КДМ работают на полном цикле. От снега очищают пр. Ленина, пр. Молодежный, пр. Ильича, ул. Веденяпина, а также Дружаева, Мончегорскую, Героя Прыгунова, Дьяконова, Плотникова, Южное шоссе, площадь Киселева и др..

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, сегодня в приоритетном порядке чистятся и просыпаются дороги, по которым проходят основные транспортные потоки с высокой интенсивностью движения и большой грузонапряженностью.

Утром к уборке снега приступили также в Ленинском районе Нижнего Новгорода, где с помощью спецтехники также прометаются главные магистрали и дороги частного сектора. Рабочие бригады продолжают работать на очистке мостиков, лестничных сходов и общественных пространствах.

В Нижегородском районе проезжая часть, остановки общественного транспорта и тротуары своевременно очищаются, сообщает и.о. главы района Сергей Крутов, отмечая при этом, что в настоящее время дорожная техника и все ответственные за уборку снега находятся в режиме повышенной готовности на случай дальнейшего ухудшения погоды.

В ночь на 12 февраля в Сормовском района на прометании и просыпании дорог было задействовано 9 КДМ, в дневную смену дежурят 13 единиц. В первоочередном порядке идёт уборка на дорогах с движением общественного транспорта, далее - внутриквартальные проезды.

В Советском районе спецтехника и дорожные рабочие также задействованы на расчистке основных магистралей улично-дорожной сети, тротуаров, лестничных сходов и территорий благоустроенных пространств. По словам главы администрации Советского района Сергея Колотова, с начала снегопада к работе приступило максимальное количество техники и дорожных рабочих.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы будут работают в круглосуточном режиме и без выходных.

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Теги:
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