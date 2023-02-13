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Культура и отдых

Заведующая нижегородским Арсеналом Анна Гор назначена замдиректора Пушкинского музея

15 февраля 2023 17:06  [434] Культура и отдых
Анна Гор

Анна Гор

Фото: с сайта Арсенала

Заведующая нижегородским Арсеналом Анна Гор назначена замдиректора по региональному развитию Пушкинского музея. Об этом сообщается на сайте Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал).

Согласно информации, на новом посту она будет курировать деятельность шести региональных филиалов ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также проекты музея, связанные с современным искусством.

При этом рабочее место Анны Гор останется в Арсенале в Нижегородском кремле.

Новым руководителем Арсенала назначен Александр Комаров, ранее занимавший должность ведущего специалиста отдела творческих проектов. В учреждении он работает с 2012 года.

Александр Комаров

Напомним, Анна Гор руководила Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина с 1997 года.

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Теги:
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