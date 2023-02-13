Около 27 тысяч мест не хватает в школах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 27 тысяч мест не хватает в школах Нижнего Новгорода. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Заксобрания Нижегородской области Василий Суханов.

Согласно информации, в столице Приволжья при 147 тысячах учащихся наблюдается дефицит в 27 тысяч мест. Самая напряженная ситуация с учебными местами в Приокском и Автозаводском районах.

Василий Суханов отметил, что проблема наблюдается даже в Московском районе, где раньше не было масштабного строительства и демографических скачков. Так, школа №118 из-за появления Бурнаковского микрорайона переполнена почти в 2 раза.

Сейчас идет подготовка к разработке проекта образовательного учреждения в этом микрорайоне для разгрузки школы №118.



Ранее сообщалось, что строительство более 20 школ на 22,2 тысячи мест планируется начать в Нижегородской области в 2023 году.