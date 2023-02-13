Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
Более 20 новых школ заложат в Нижегородской области в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
16 февраля 2023 16:34  [110] Зампред ВТБ назвал условия для эффективной борьбы с мошенниками
16 февраля 2023 15:48  [122] Банк "Открытие": почти половина жителей ПФО добирается на работу на общественном транспорте
16 февраля 2023 10:58  [204] МегаФон в Нижегородской области возглавил Роман Куликов
16 февраля 2023 10:12  [180] В "ТНС энерго НН" назвали самые популярные клиентские сервисы
15 февраля 2023 16:14  [229] Группа ВТБ: в феврале потребительская активность россиян начала восстанавливаться
15 февраля 2023 14:57  [238] Банк "Открытие" упростил переход на Единый налоговый счет для малого и среднего бизнеса
15 февраля 2023 11:02  [264] Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля
14 февраля 2023 15:43  [284] 52% нижегородцев планируют формировать сбережения в 2023 году
14 февраля 2023 15:02  [283] ВТБ: портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%
14 февраля 2023 12:08  [342] Благодаря нацпроекту павловское предприятие на 20% ускорит производство котлов
Бизнес

В "ТНС энерго НН" назвали самые популярные клиентские сервисы

16 февраля 2023 10:12  [180] Бизнес

В "ТНС энерго НН" подвели итоги работы дистанционных сервисов компании за 2022 год и выявили самые востребованные среди клиентов.

С января по декабрь 2022 года количество подключенных электронных квитанций увеличилось на 25% – более чем на 62 тысячи. В настоящий момент почти 340 тысяч потребителей перешли с бумажной квитанции на ее современный и экологичный цифровой аналог. 

В 2022 году количество пользователей личного кабинета выросло на 67 тысяч – почти на 30% больше, чем в 2021 году.  Сегодня личный кабинет используют более 330 тысяч абонентов компании.

Все больше нижегородцев предпочитают решать вопросы электроснабжения онлайн, не посещая офисов гарантирующего поставщика. За прошедший год специалисты "ТНС энерго НН" предоставили более 97 тысяч ответов через раздел "Написать обращение". 

Самой востребованной дистанционной услугой в 2022 году оказалась передача показаний прибора учета. Ежемесячно порядка 700 тысяч потребителей передавали показания счетчика через сайт гарантирующего поставщика. 

"ТНС энерго НН" предлагает своим клиентам широкий выбор дистанционных сервисов, – отметил заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Максим Белоусов. – На сайте nn.tns-e.ru потребители могут оперативно заключить договор энергоснабжения, передать показания электросчетчика, получить консультацию специалиста, направить документы в компанию, оплатить электроэнергию и многое другое. Мы намерены активно развивать дистанционные сервисы для удобства наших клиентов и в дальнейшем".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph