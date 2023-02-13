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Общество

Более 100 брошенных автомобилей убрано с улиц Автозаводского района в 2022 году

16 февраля 2023 14:56  [136] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 100 брошенных автомобилей убрано с улиц Автозаводского района в 2022 году. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, в прошлом году на стоянку временного хранения было эвакуировано 28 автомобилей, 72 машины владельцы самостоятельно перевезли в гаражи или на стоянки. 

На днях разобранный автомобиль был эвакуирован с улицы Пермякова, а в ближайшее время аналогичная процедура пройдет на улице Лескова.

Также более десяти уведомлений о необходимости перемещения автомобилей оставлено на улицам Лескова, Пермякова, Героя Смирнова, Плотникова. Ватутина и проспекте Бусыгина. При получении уведомления владельцы в течение 10 дней должны убрать свой автомобиль с улицы. Если этого сделано не будет, то транспорт переместят на стоянку временного хранения по адресу: ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортных средств.

Как отметил глава Автозаводского района Александр Нагин, брошенные автомобили не только затрудняют проезд коммунальных и экстренных служб, но и представляет угрозу для безопасности жителей.

Ранее сообщалось, что более 175 тонн автопокрышек вывезли из Нижнего Новгорода с начала года.

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Теги:
Автомобили
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