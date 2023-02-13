Члены лодочной станции "Турист" на Гребном канале обратились в прокуратуру за восстановлением прав на землю Общество

Лодочная станция Турист в Подновье Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Члены лодочной станции "Турист", находящейся в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде, обратились в прокуратуру, чтобы отстоять права на земельный участок. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали представители инициативной группы.

Согласно информации, споры между членами станции и административными органами города и области не прекращаются с начала 2000-х годов. Первые уверены, что землю под лодочной станцией пытаются отобрать ради коммерческих интересов, а вторые настаивают, что гаражи и другие постройки на данной территории установлены незаконно.

Единственный доступный документ, на который могут ссылаться стороны - Решение Горисполкома Совета народных депутатов от 15.08.1978 года №461, где говорится о выделении в бессрочное пользование земельного участка на правом берегу Волги в устье Воложки под размещение лодочной станции индивидуальных владельцев "Турист".

В тот же год территория была огорожена, обустроена под хранение и перемещение лодок, оснащена наблюдательной будкой на реке и постом охраны, а транспортный отдел Горисполкома продлил маршрут автобуса до остановки "Лодочная станция" - которая существует и по сей день.

20 января 1992 года - уже после перестройки - по распоряжению главы администрации Нижнего Новгорода создано муниципальное предприятие "Лодочная станция "Турист". Но в 1999 году было принято решение о дальнейшей ликвидации МП, а в 2000-м регистрируется юрлицо "Ассоциация владельцев маломерный судов "Турист".

Решением Комиссии по Инвестполитике в ноябре 2000 года Ассоциации предоставлен земельный участок - в аренду сроком на 49 лет. Но процесс выдачи документов затянулся - и в итоге не был завершён.



Как рассказали представители инициативной группы "Туриста", новая горадминистрация в 2004 году как исполнительный орган власти признаёт утратившим силу решение Горисполкома от 15.08.1978 года №461. После этого ряд компаний выходит на Инвестсовет с предложениями освоения земельного участка под лодочной станцией.

По настоящее время вопрос с оформлением земельного участка для членов лодочной станции "Турист" так и не решён. Участники Ассоциации уверены, что тема находится в компетенции администрации города и области, поскольку все документы, подтверждающие законность нахождения лодочной станции на занимаемой территории, и другие, имеющие отношение к делу, находятся в архивах ведомств. Со стороны же "Туриста" многие документы утеряны после потопа в 2000-х годах.

При этом отмечается, что члены лодочной станции исправно оплачивают коммунальные услуги, а Минимущества Нижегородской области регулярно взыскивает с них стоимость аренды земельного участка. Тем не менее, все 300 семей, которые размещаются на лодочной станции для отдыха и спортивных активностей - инженеры, военные, врачи, учителя, пенсионеры, - находятся в подвешенном состоянии и не понимают дальнейших перспектив.

На основании всех вышеуказанных фактов "Ассоциация владельцев маломерный судов "Турист" составила обращение в прокуратуру области с целью провести проверку по сложившейся ситуации и восстановить права членов лодочной станции на занимаемый земельный участок.