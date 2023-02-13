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Общество

Масленичные гулянья с хороводами и народными танцами пройдут в Нижегородском кремле

19 февраля 2023 12:14  [217] Общество

Масленичные гуляния пройдут в Нижегородском кремле с 20 по 26 февраля на двух площадках – у храма Семиона Столпника и на Ярмарочной площади у Никольской башни.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, музей-заповедник НГИАМЗ у храма Семеона Столпника организует культурно-познавательную программу, а 26 февраля на Ярмарочной площади у Никольской башни с 12:00 до 16:00 состоится большой праздник. Нижегородцев ждут хороводы, народные танцы и конкурсы.

Всех гостей и участников праздничных мероприятий угостят блинами.

История возникновения праздника Масленица началась очень давно - задолго до пришествия на русские земли Христианства. Это был поистине языческий праздник, и главное место в нем отводилось поклонению нашему светилу – Солнцу (Ярило, так его называли в народе). Происходило это обычно в период весеннего равноденствия.

В 2023 году масленичная неделя начинается 20 февраля, а сам праздник выпадает на 26 февраля.

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Теги:
Масленица Праздники
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