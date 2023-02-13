Глава Нижнего Новгорода открыл "Офицерскую хоккейную лигу" на стадионе "Чайка" Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев открыл "Офицерскую хоккейную лигу" на стадионе "Чайка" в Автозаводском районе.

Как отметил глава города, всего в 2023 году в городе было подготовлено порядка 30 ледовых площадок для занятия различными видами спорта. Градоначальник напомнил, что стадион "Чайка" претерпел реконструкцию.

"Здесь появилось современное футбольное поле с искусственным покрытие, две универсальные площадки, теннисный корт, открытая площадка для городошного спорта, площадка для пляжного волейбола, комплекс тренажеров для маломобильных спортсменов. Такие мероприятия показывают востребованность у нижегородцев подобного формата спортивной инфраструктуры: близко к дому, на общественной площадке, захотел зимой поиграть в хоккей – залил, поиграл, вышел", - отметил мэр.

В турнире приняли участие детские команды, а также сборные нижегородского правительства, регионального ГУ МЧС, сообщества судей и другие. Взрослые и дети играли в футбол и хоккей в валенках, настольный хоккей, перетягивали канаты, соревновались в армрестлинге и веселых стартах, пробовали полевую кухню.

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов сообщил, что мероприятие хотят сделать ежегодным.

"Здорово, что мы возвращаемся к исконно русскому дворовому спорту, когда в рамках одной коробки собираются весь двор, играют, возможно, будущие Фетисовы, Ларионовы, Скворцовы. И самое главное, это расширяет круг возможностей участия в спортивных мероприятиях, и, конечно же, количество людей, которые занимаются спортом на профессиональной основе", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев посоветовал нижегородцам присоединиться к спортивному празднику на стадионе "Чайка".